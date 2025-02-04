Советник Трампа рассказал, готовится ли встреча с Путиным и "уколол" российских пропагандистов

В Белом доме повторили слова о стремлениях президента США

В Вашингтоне не могут подтвердить процесс подготовки встречи между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Также пока там не могут назвать дату или место.

Об этом в эфире Fox News сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц. Так он отреагировал на сообщения в СМИ о том, что встреча может пройти в Саудовской Аравии или ОАЭ.

"У меня нет ничего, чтобы подтвердить или опровергнуть это. И, пожалуйста, будьте осторожны, когда слушаете российские источники", — сказал Уолтц.

По его словам, "половина мира" поддерживает стремление Трампа завершить войну России против Украины таким образом, чтобы это было справедливо и предотвратило бы возможность повторения в будущем.

Как сообщалось ранее, издание Reuters со ссылкой на два российских источника сообщило, что Саудовская Аравия и ОАЭ рассматриваются, как возможные места проведения встречи между Трампом и Путиным.

При этом накануне Трамп говорил о том, что Вашингтон ведет переговоры с Украиной и Россией об организации встреч своих представителей. В Офисе президента Украины после этого отметили, что сейчас лишь идет работа над созданием графика встреч.