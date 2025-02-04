Радник Трампа розповів, чи готується зустріч із Путіним та "уколов" російських пропагандистів

У Білому домі повторили слова про прагнення президента США

У Вашингтоні не можуть підтвердити процес підготовки зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Також поки що там не можуть назвати дату чи місце.

Про це в ефірі Fox News повідомив радник Трампа з питань національної безпеки Майкл Уолтц. Так він відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що зустріч може відбутися в Саудівській Аравії чи ОАЕ.

"У мене немає нічого, щоб підтвердити чи спростувати це. І, будь ласка, будьте обережні, коли слухаєте російські джерела", — сказав Уолтц.

За його словами, "половина світу" підтримує прагнення Трампа завершити війну Росії проти України таким чином, щоб це було справедливо і виключило б можливості повторення у майбутньому.

Як повідомлялося раніше, видання Reuters з посиланням на два російські джерела повідомило, що Саудівська Аравія та ОАЕ розглядаються як можливі місця проведення зустрічі між Трампом і Путіним.

При цьому напередодні Трамп говорив про те, що Вашингтон веде переговори з Україною та Росією щодо організації зустрічей своїх представників. В Офісі президента України після цього наголосили, що зараз лише йде робота над створенням графіка зустрічей.