"Надеюсь, будет что-то кардинальное": Трамп заявил об очень конструктивных переговорах по Украине

Американский лидер заявил, что многие украинские города выглядят хуже, чем Сектор Газа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ведут "очень конструктивные переговоры по Украине". Он добавил, что "сделает все", чтобы остановить войну.

Такое заявление глава США сделал во время пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, пишет "Голос Америки". Трамп заявил, что из-за разрушений в Украине города выглядят "так же плохо, как Газа, и даже хуже".

"Сейчас города в значительной степени разрушены. Мы говорим об очень печальном зрелище. Мы говорим о Газе. Что ж, многие из этих городов выглядят так же плохо, как Газа, а то и хуже", – сказал президент США.

Он назвал войну, которую Россия ведет против Украины, "абсолютная бойня". По словам Трампа, его администрация ведет переговоры с Россией и Украиной, пытаясь приостановить эту войну.

"Мы ведем очень хорошие переговоры, и я думаю, что у нас это получится. Думаю, что-то будет, надеюсь, кардинальное", – добавил Трамп.

Однако никаких деталей своего плана по остановке войны он не предоставил. Также лидер США не ответил на вопрос, будет ли требовать от россиян покинуть оккупированные территории Украины.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Офисе президента прокомментировали заявления Дональда Трампа, что он уже ведет переговоры с Украиной и Россией. Там отметили, что на этом этапе Киев и Вашингтон согласовывают время, чтобы провести встречу представителей администраций.