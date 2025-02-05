Россия не проблема? Аналитик из США объяснил, почему Китай считают большей угрозой

Китай претендует выйти на глобальный уровень во многих областях.

В то время, когда весь мир наблюдает за российской агрессией против Украины, некоторые западные эксперты предостерегают, что долгосрочная угроза со стороны Китая может быть даже более серьезной. На фоне экономического и военного роста КНР, ее претензий на региональное доминирование и попыток изменить мировой порядок американские аналитики все чаще рассматривают Пекин как главного стратегического соперника США.

При всей опасности путинской России именно Китай с его мощной экономикой, масштабной военной модернизацией и альтернативной моделью государственного управления может представлять большую угрозу для западного мира в долгосрочной перспективе. Об этом в интервью "Телеграфу" "Россия – бледная тень СССР, а Китай действует сложнее"рассказал Эндрю Михта, известный американский эксперт Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофт при Атлантическом совете США (Вашингтон).

"Фактически мы построили Китай. Мы создали Франкенштейна, как будто бы сказал Никсон перед смертью, потому что именно он был тем, кто действительно "открылся" Китаю (Ричард Никсон в 1972 году стал первым президентом США, посетившим КНР — Ред.)", — говорит Эндрю Михта.

И сейчас Китай – страна, которая не стала уважаемым игроком в международной системе, но и претендует на региональную гегемонию в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом она хочет вытеснить Соединенные Штаты в качестве основного гаранта безопасности.

Об этом свидетельствуют также масштабы строительства китайского флота. В КНР могли хотеть создать эквивалент британского флота.

"Они намерены делать то, что делало каждое быстро модернизирующееся государство. Сначала вы становитесь геостратегически активными в своем регионе, а потом выходите на глобальный уровень. Это не отличается от американского опыта — от 13 колоний, которые выживают, до освоения континента, доминирования в нашем полушарии, а затем и в мире", — говорит эксперт.

По мнению Эндрю Михты, Китай действует иначе, чем Россия. Путин хочет пересмотреть итоги Холодной войны и восстановить империю, в составе которой также будет Украина. Он хочет зависимости и подчинения Украины России. Это он сделал и с белорусами, потому что таково традиционное имперское мышление русских.

"Россияне хотят изгнать Америку из Европы. Они критикуют нас, постоянно атакуют во всех возможных сферах. Но российская элита всегда любила Западную Европу, ее красивые отели и отличные рестораны. Эта коррумпированная прослойка российской элиты не столько стремится все уничтожить, сколько снова стать большим игроком в европейской политике.

Китай – это другое. Они хотят заменить всю модель управления в экзистенциальном смысле. Я написал статью для Politico несколько лет назад под названием "Свободный рынок для несвободных людей". Это, в сущности, государственная форма меркантильного рыночного капитализма, где обеспечивается высокое качество жизни для граждан, но все контролируется "сверху". Свобода исчезает," — заключает эксперт.

Также Эндрю Михта отмечает, что китайцы, имея огромные деньги, ведут свою специфическую игру. Там есть не только военный и экономический компоненты, но и идеологический.

"Россия же не является экономической проблемой ни в коем смысле. Сейчас у них есть деньги, чтобы воевать с вашей страной, потому что цены на энергоносители высоки, а китайцы поставляют им ресурсы и поддерживают их".

Российская Федерация – это бледная тень Советского Союза. Но Китай – это другая проблема. Я очень обеспокоен тем, что альянс между россиянами, китайцами, северокорейцами и иранцами, который я называю "осью диктатур", представляет экзистенциальную угрозу Западу, и нам необходимо это преодолеть," — отметил эксперт.

Также ранее "Телеграф" писал, что Канада и Мексика "отдохнут" от пошлин, а США готовятся к "рывку" на Китай. В последние дни также Трамп неоднократно заявлял, что введет уголовную пошлину в отношении 27 стран-членов Европейского союза.