Трамп рассказал, где встретится с Путиным и готов ли видеть Украину в НАТО

Американский президент рассказал о перспективе завершения войны России против Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Кроме того, он сообщил, что не считает целесообразным членство Украины в НАТО.

Об этом он рассказал во время разговора с журналистами в своем кабинете в Белом доме. Его слова приводит журналистка CBS Дженнифер Якобс.

Трамп рассказал, что провел хорошие разговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он выразил мнение, что Путин якобы "хочет мира".

"Думаю, я мог бы с большой уверенностью сказать: он хочет, чтобы это закончилось", — сказал Трамп.

При этом он отдельно добавил, что не видит возможным членство Украины в НАТО.

"Я не думаю, что это целесообразно", — сказал американский президент.

Трамп подчеркнул, что США продолжат оказывать помощь Украине, но хотят, чтобы она была "защищена". Скорее всего он подразумевал введения контроля за ее использованием.

Кроме того, он назвал "маловероятным" то, что Украина сможет вернуть оккупированные территории. Но допустил, что часть из них все же удастся вернуть.

Также Трамп сказал, что не видит ничего плохого в том, что обсуждает Украину с Кремлем без Зеленского, а также сообщил, что будет часто говорить с Путиным и ждет его в Вашингтоне.

Как сообщалось ранее, слова Трампа о НАТО прозвучали в ответ на заявление нового министра обороны США Пит Хегсета, который не считает реалистичным сценарием вступление Украины в НАТО и выход на границы до 24 февраля 2022 года.