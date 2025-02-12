Начнут немедленно: Ермак рассказал, о чем Зеленский договорился с Трампом

В ОПУ раскрыли детали разговора президентов Украины и США

Президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп провели "хороший и конкретный разговор". Стороны смогли договориться о немедленном начале работы команд по завершению войны.

Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире единого марафона новостей. По его словам, глава Белого дома заявил, что настроен сделать все, чтобы война России против Украины закончилась.

"Президенты договорились о немедленном начале работы команд. И президент Трамп даже сообщил в своем официальном твитте заявил, что это будет в первую очередь госсекретарь Рубио, советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и также он сказал о вице-президенте Джей Ди Вэнсе. С двумя из них президент с делегацией встретятся в Мюнхене уже через сутки", — сказал Ермак.

По его словам, на этих переговорах уже будут наработаны "конструкции" относительно завершения войны.

Ермак добавил, что Зеленский во время разговора настаивал на необходимости заключения справедливого мира и отмечал, что независимость и территориальная целостность Украины не может быть предметом компромиссов.

Как сообщалось ранее, Трамп провел разговор с Путиным 12 февраля. В ходе диалога Путин пригласил Трампа посетить Россию.

Сразу после этого американский президент позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.