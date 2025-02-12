Поедет ли Трамп в Москву: что сказали в Белом доме
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В Белом доме рассказали, что американский президент думает о России
В США пока не рассматривают возможность визита президента Дональда Трампа в Россию. Кроме того, там отметили, что Вашингтон видит Москву как конкурента, а иногда и как противника.
Об этом рассказала спикер Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга 12 февраля. Ее выступление транслировалось в youtube-канале NBC News.
По ее словам, в настоящее время нет никакой информации о возможном визите Трампа в Москву или о том, что у него запланирована встреча с Владимиром Путиным.
Также Ливитт ответила на вопрос о том, видит ли Трамп Россию как союзника, партнера или как врага.
"Я убеждена, что эта нация (США, — ред.) рассматривает Путина и Россию как крупного конкурента в регионе, а иногда — как противника", — сказала она.
При этом она добавила, что Трамп любит иметь хорошие отношения с лидерами стран по всеми миру и находить с ними общую позицию. По словам Ливитт, президент США руководствуется идеями достижения мира через силу и будет показывать это на деле.
Как сообщалось ранее, Трамп провел разговор с Путиным 12 февраля. В ходе диалога Путин пригласил Трампа посетить Россию.
Сразу после этого американский президент позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.