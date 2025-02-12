"Сатанинский нрав": что говорят в Украине о звонке Трампа Путину

Из разговора можно понять, что Украины в НАТО не будет

Украинское общество остро отреагировало на новость о телефонном разговоре между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. И это достаточно ожидаемо.

"Телеграф" собрал самые яркие высказывания на эту тему тех лиц, которые имеют наибольшее влияние на общество и власть. Далее рассмотрим, какие выводы сделали лидеры общественного мнения в результате беседы Трампа с Путиным.

Украинский инфлюэнсер Игорь Лаченков в своем Telegram-канале "Лачен пишет" отметил о кардинальном изменении внешней политики США: "Короче, внешняя политика США полностью меняется, они переходят из плоскости "за все хорошо" против всего плохого к собственным интересам". По его словам, США больше не рассматривают Россию как главного врага, зато сосредотачиваются на противостоянии с Китаем.

Лаченков также согласился с мнением комментаторов о том, что "Путин получил все, что хотел: его не воспринимают как аутсайдера и военного преступника, он уважаемый человек, лидер великой нации, президент США говорит с ним на равных".

Блогер и активист Сергей Стерненко лаконично прокомментировал сообщение Трампа о разговоре с Путиным и предстоящем звонке Зеленскому: "Ясно. Трамп с Путиным решил звонить Зеленскому".

Ветеран и автор книги "Азбука войны" Евгений Степаненко выразил мнение, что принцип "ничего об Украине без Украины" уже не действует. Несмотря на то, что эти два лидера вселенной, которые представляют себя королями и императорами — что-то там и как-то там о чем-то договорились, есть такая "маленькая" вещь как украинцы". В то же время он подчеркнул, что ни Трамп, ни Путин не понимают настоящей сущности Украины, что может стать для них сюрпризом.

Старший аналитик Центра "Вернись живым" Николай Белесков подчеркнул, что разница между подходами Трампа и Байдена заключается преимущественно в стиле коммуникации, а не в сущности политики.

"Дональд Трамп и его команда будут прямо публично говорить о том, на что Джо Байден и его команда лишь намекали и мягко подводили Украину. Здесь скорее вопрос стиля коммуникации и формы подачи, но не сути", — написал он.

Экономист Тимофей Милованов отметил начало мирных переговоров с участием американской команды, в которую войдут Рубио, Рэтклифф, Вальц и Виткофф. "Последовательность этих звонков не в пользу Украины, но сам факт объявления формальных переговоров — это плюс", — подчеркнул Милованов.

Также он сказал, каким будет самый плохой вариант для Украины. "Худший сценарий для Украины: продолжение войны без поддержки США или отсутствие формального урегулирования после перемирия и никаких гарантий безопасности", — отметил бывший Министр экономики Украины Тимофей Милованов. Из разговора можно понять, что Украины в НАТО не будет, и возвращение к границам 2014 года тоже. Однако Милованов настроен оптимистично, ведь Украина должна получить гарантии безопасности и это будет нашей стратегической победой. Хотя Россия почти точно представит все происходящее как победу для собственного населения.

Российский и украинский журналист-международник Иван Яковина выразил обеспокоенность по поводу переговорной позиции США: "Они сделали свои стартовые позиции в этих переговорах хуже, чем они могли бы быть. Скажем, Путину уже не нужно торговаться за невступление Украины в НАТО: Трамп ему это и так обещал — авансом и бесплатно".

Известный российский оппозиционер Александр Невзоров подверг резкой критике результаты разговора Трампа с Путиным. В частности, он отметил, что с Путиным не о чем договариваться и сравнил эти разговоры с половым актом с медузой. "Ощущения примерно такие же, но смысла гораздо меньше", — остро сиронизовал Невзоров.

Журналист считает, что Трамп совершил большую ошибку, которая повлечет за собой целую цепь проблем. Он считает, что Трамп говорил с Путиным "как главврач психбольницы — с буйным и коварным пациентом, контролирующим свою палату и пару сортиров".

Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель ЦПИ СНБО, очень лаконично прокомментировал разговор Трампа с Путиным: "Европа должна стать сильной в короткие сроки, три года войны уже большинство стран там проспали, придется работать".

Кроме того, свое мнение высказал нардеп Алексей Гончаренко. Он считает, что стартовал новый этап в решении вопроса российско-украинской войны.

"Как я говорил еще во время выборов в США, Трамп любит побеждать. И теперь, если он действительно хочет сделать Америку большой снова — должен выиграть эту битву. Все в его руках. Потому что если Путин сейчас не проиграет, он не остановится", — отметил он и добавил, что Украина существует не потому, что кто-то с кем-то о чем-то договорился по телефону. Украинцы умеют бороться, уверен нардеп, и поэтому они выстояли, заплатив за это жизнями наших людей.

"Три года назад многие думали, что нас не станет. Но мы не просто выстояли — мы стали сильнее. И мы еще можем удивить этот мир. Держим строй", — подытожил народный избранник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Путин пригласил Трампа в Москву. Пока неизвестно, когда состоится визит и будет ли он вообще.