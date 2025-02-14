"Украина очень богата": Келлог связал доступ США к украинским ресурсам с гарантиями безопасности для Киева

Келлог предлагает Украине рассматривать доступ США к ископаемым, как обязательную часть гарантий безопасности

Специальный посланник президента США Кит Келлог напрямую связал гарантии безопасности для Украины с участием Вашингтона в разработке украинских редкоземельных ископаемых. Он считает, что экономическое партнерство между Киевом и Вашингтоном усугубит украинские позиции и обезопасит Украину от повторного нападения России.

Об этом он заявил в интервью Fox Business. Келлог посоветовал Украине рассматривать попытку США получить доступ к украинским ресурсам как дополнительную часть гарантий безопасности.

"Я считаю, что это хорошая идея наладить такое экономическое партнерство, потому что это также обеспечивает безопасность для Украины. Когда они знают, что Соединенные Штаты вовлечены в экономику, и мы имеем экономический интерес в Украине, это еще одна часть гарантий безопасности для Украины, и они должны рассматривать это именно так", — сказал он.

Келлог также выразил надежду, что во время Мюнхенской конференции безопасности Украина примет соглашение, которое предлагают США. Стороны разработают все договоренности, которые подготовят основу для будущих шагов двух стран. Согласиться на сделку – это прямой интерес Украины.

"Мы говорим не об одном-двух долларах, мы говорим о сотнях миллионов долларов потенциала редкоземельных минералов в Украине. Украина очень и очень богата редкоземельными минералами, и мы должны использовать это", — добавил спецпосланник.

Отметим, что во время визита в Киев министра финансов США Скотта Бессента Украина получила от США первый проект соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона ознакомится с документом и планирует зафиксировать конкретные договоренности уже на Мюнхенской конференции безопасности. Однако подписывать что-то сразу же, как на это надеялись в Вашингтоне, Зеленский не стал.