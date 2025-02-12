Вытер козявку об антикварный стол: сын Илона Маска стал звездой интернета (видео)

Четырехлетний малыш откровенно скучал и ковырялся в носу в присутствии президента США

Во вторник, 11 февраля, миллиардер и руководитель Департамента эффективности правительства США Илон Маск, который ранее написал странный пост о любви к президенту США Дональду Трампу, встречался с ним в Белом доме.

На совещание он взял своего четырехлетнего сына X AE A-XII, больше известного как Малыш Х. Забавные кадры Илон Маск опубликовал в соцсети Х. На момент публикации видео набрало почти 10 млн просмотров.

Журналистам было сложно сосредоточиться на словах изобретателя и государственного деятеля, поскольку все внимание к себе привлек Малыш Х. Маск-младший гримасничал и перекривлял своего отца.

Ребенок посидел на плечах Илона Маска и поиграл с его ушами, однако, похоже, немного заскучал, поэтому решил развлечься. Во время выступления своего отца, он пародировал движения Илона, после чего сел отдохнуть на пол.

Затем Малыш Х переместился к столу президента Трампа, где основательно поковырялся в носу и, похоже, вытер одну из козявок об антикварный стол Resolute.

Ребенку только четыре года, однако, он уже сделал нечто, о чем, возможно, будут вспоминать его потомки – оставил часть себя (буквально) в Овальном кабинете Белого дома. Также Маск-младший присутствовал во время подписания президентом США ряда указов.

"Это X, и он отличный парень — у него высокий IQ", — сказал Трамп в конце своей речи, посмеиваясь", – пишет ABC News.

Стоит отметить, что Малыш Х – единственный из десятка детей Илона Маска, с которым он регулярно общается и берет с собой на разные мероприятия.

X AE A-XII родился в 2020 году. Его матерью стала канадская певица Граймс. Ребенка заметили рядом с Илоном Маском в ночь выборов, где он был запечатлен на семейной фотографии Трампа и был назван президентом "прекрасным, идеальным мальчиком".

Ранее Илон Маск обвинил USAID в финансировании исследований биологического оружия. При этом глава Департамента эффективности правительства США вспомнил о коронавирусе.