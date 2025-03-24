Стало известно, о чем говорили Украина и США в Саудовской Аравии

В Белом доме ранее также заявляли, что цель переговоров – достижение прекращения огня в Черном море

Переговоры между США и Украиной 23 марта, в частности, касались прекращения ударов по портам. Речь шла о взаимном прекращении огня.

Как сообщает The Telegraph, переговоры касались инфраструктуры и безопасности судоходства. Киев назвал встречи "конструктивными и полезными".

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко подтвердил, что речь шла о прекращении ударов по портам. Он раскрыл немного деталей.

"Обсуждение касалось взаимного прекращения огня: мы не будем атаковать их (российские) объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши объекты, наши Херсонский и Николаевский порты, порты Большой Одессы", – уточнил советник президента.

Стоит отметить, что Reuters со ссылкой на осведомленного собеседника подтверждает, что на переговорах России и США в Саудовской Аравии 24 марта делегация США будет пытаться добиться прогресса в прекращении огня между Россией и Украиной в Черном море. В Белом доме ранее также заявляли, что цель переговоров – достижение прекращения огня в Черном море, что обеспечит свободное судоходство.

Напомним, "Телеграф" следит за ситуацией и публикует обновленные данные по переговорам США и России в Эр-Рияде 24 марта. Ожидается, что после встречи РФ и Штатов состоится еще один раунд переговоров между Киевом и Вашингтоном.