Вэнс назвал абсурдом заявление о том, что США выступают на стороне Путина

Он заявил, что необходимо попытаться понять, как русские и украинцы видят свои стратегические цели

Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о благосклонности Штатов к России. Он назвал такие заявления "абсурдом".

Об этом вице-президент сказал в интервью британскому порталу UnHerd. Вэнс свел к тому, что Штаты не на стороне россиян.

"Я думаю, что со стороны Зеленского было бы абсурдно говорить правительству (США, — Ред.), которое в настоящее время обеспечивает единство его правительственных и военных усилий, что мы каким-то образом на стороне русских", — отметил Вэнс.

Он также заявил, что необходимо попытаться понять, как русские и украинцы видят свои стратегические цели.

"Это не значит, что вы морально поддерживаете российское дело", — говорит в интервью вице-президент США.

Предыстория

В недавнем интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS News отметил, как сильно влияние российской пропаганды на американскую политику:

"Я считаю, к сожалению, что российские нарративы преобладают в США. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают россияне, и все еще верить, что они не агрессоры, что не они начинали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США".

Кроме того, украинский лидер говорил и о Вэнсе:

"Мне кажется, что вице-президент каким-то образом оправдывает действия Путина. Я пытался объяснить: нельзя искать что-то посередине. Есть агрессор и есть жертва. Россияне — агрессор, а мы — жертва".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Джей Ди Вэнс назвал "дерьмом" проукраинских протестующих.