Украинцы в США столкнулись с новой проблемой из-за решений Трампа: что произошло

Рассмотрение заявок приостановили на неопределенный срок

В США после прихода к власти Дональда Трампа не только перекрыли южную границу для нелегальных мигрантов, но и приостановили рассмотрение заявлений на иммиграцию гражданами стран Латинской Америки и Украины.

Об этом сообщает CBS News. Этим людям въезд был разрешен во время президентства Джо Байдена. Однако рассмотрение помощи, на которую украинцы подали прошение, в данное время на паузе. В Белом доме объясняют решение соображениями безопасности и необходимостью выявить потенциальные проявления мошенничества при оформлении документов.

По данным издания, такой шаг администрации Трампа может создать неопределенную ситуацию для мигрантов, в первую очередь тех, кто на законных основаниях подавал заявку на иммиграцию в США.

Также приостановление рассмотрения заявок касается нескольких программ, которые были запущены при Байдене. Среди них — Uniting for Ukraine (U4U), она начала работать после российского полномасштабного вторжения в Украину. По этой программе около 240 тысяч украинцев прибыли в США.

Как сообщалось ранее, во время своей инаугурационной речи Трамп отметил внешнюю и внутреннюю политику, социальные вопросы и энергетическую независимость страны. Президент заявил, что его администрация будет работать на благо американского народа, ставя интересы США на первое место.

Также "Телеграф" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что выполнит угрозу введения тарифов в размере 25% на весь импорт из Канады и Мексики и Китая.