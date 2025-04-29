Зеленский популярнее Папы Римского? Появились вирусные видео встречи президента Украины с Трампом в Ватикане

Мировые лидеры проигнорировали Трампа на церемонии в Ватикане

На похоронах Папы Франциска мировые лидеры по-разному встретили президентов США и Украины. Украинского президента приветствовали аплодисментами и объятиями, а американского – встретили молчанием.

Видеозаписи этого контраста стали вирусными в интернете и вызвали многочисленные комментарии. Об этом говорится в материале Hindustan Times.

Оба президента были среди 40 тысяч человек, собравшихся на площади Святого Петра, чтобы попрощаться с Папой Франциском, умершим 21 апреля в возрасте 88 лет. На видео, которые распространяются по сети, видно, как Зеленского встречают громкими аплодисментами, тогда как во время появления Трампа царит полная тишина.

Кроме прохладного приема, американский президент критикуется за то, что он якобы заснул во время церемонии. Фотографии, на которых Трамп с закрытыми глазами, повлекли за собой волну возмущения в социальных сетях, где его называют "позором для Соединенных Штатов".

Дополнительные замечания вызвало и то, что Трамп проигнорировал дресс-код, появившись в синем костюме, когда большинство мировых лидеров было в черном, как того требует традиция похорон. Некоторые пользователи социальных сетей также иронически вспомнили прозвище "Сонный Джо", которое поклонники Трампа использовали для его предшественника Джо Байдена.

Несмотря на холодную атмосферу, Трамп и Зеленский все же обменялись рукопожатием и улыбками. Это стало их первой встречей после февральских переговоров в Белом доме, вызвавших резонанс в мире.

Лидеры также провели частный разговор перед похоронной мессой. По словам Трампа, они обсуждали судьбу Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году.

Интересно, что Джо Байден, также присутствовавший на церемонии, тоже частично отошел от традиций, выбрав синий галстук к своему черному костюму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп "послал" Макрона и что-то пообещал Зеленскому. Детали разговора на похоронах Папы попали в СМИ.