В России боятся критики Путина от Трампа: там уже придумали, как ее скрыть

Кремлевские медиа отмечали только заявления о Зеленском

Российские государственные телеканалы и информационные агентства намеренно умалчивают о критике Дональда Трампа в адрес Владимира Путина, которая прозвучала в конце прошлой недели.

Об этом сообщает свободное СМИ России "Агентство". Как объясняется, в своих недавних заявлениях президент США Дональд Трамп призвал Путина "прекратить стрельбу" и "сесть за стол переговоров".

Он также угрожал российскому руководству новыми санкциями за продолжение войны в Украине, в том числе за ракетный удар по Киеву, в результате которого погибли 12 человек, а 90 мирных жителей были ранены.

Однако эти заявления полностью исчезли из эфира российских федеральных телеканалов "Россия 1" и "Первый канал". В своих сюжетах они акцентировали исключительно на критических заявлениях Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому, в частности на том, что тот "стал более спокойным" и якобы "готов к компромиссам по Крыму".

Что умолчали

Федеральные каналы не показали фрагменты с постов Трампа на платформе Truth Social, где он призывает Путина "VLADIMIR, STOP!" и предупреждает о "банковских" и "вторичных санкциях" в случае отказа прекратить войну.

Медиацензура на практике

В воскресном выпуске "Вестей недели" были процитированы лишь те части субботнего поста Трампа, где он упоминает украинского президента, а вот критику Путина полностью вырезали. Аналогично действовали провластные онлайн-издания, в частности, "Газета.ру", Lenta.ru, "Московский комсомолец" и "Комсомольская правда" — они не упоминали об обращении Трампа к Путину с требованием остановить войну.

За последние дни Трамп ужесточил публичную критику действий России в Украине. Как отмечает СМИ, наблюдатели считают, что российские власти стремятся избежать трансляции любых месседжей, которые могут поставить Путина в неудобное положение внутри страны. Особенно со стороны политика, с которым в Кремле связывали надежды в случае его возвращения в Белый дом.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Путин объявил очередное "перемирие" — в этот раз по случаю 80-летия Дня победы. По его словам, российские войска якобы не будут вести боевые действия с 8 утра 7 мая до полуночи 11 мая.