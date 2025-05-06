Уже встретился с Уиткоффом: украинский раввин уехал в США и обещает хорошие новости

Раввин заявил, что надеется открыть американцам глаза на правду

Главный раввин Украины продолжает свой визит в Соединенные Штаты Америки, в рамках которого уже провел ряд встреч с влиятельными лицами. Одним из таких стал разговор со Стивом Уиткоффом — известным американским девелопером и филантропом, чиновником, ведущим официальные переговоры с Россией от имени американского президента.

Об этом Моше Асман сообщил на своей страничке в Facebook. Раввин поблагодарил его за внимание и подчеркнул, что во время диалога говорил откровенно — "словами от сердца", которые, по его словам, "обязательно попадают в другое сердце".

В своем обращении в соцсетях духовный лидер еврейской общины Украины заявил, что дальше следует в Вашингтон. Он выразил надежду, что "с Божьей помощью" в ближайшее время удастся объявить "хорошие новости". Детали о целях визита или ожидаемых результатах пока не сообщаются.

"Пусть Всевышний поможет мне – открыть им всем глаза на правду!", – дописал Моше Асман.

Моше Асман и Стив Виткофф

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп не намерен отменять действующие санкции против Российской Федерации и, наоборот, рассматривает возможность их расширения.