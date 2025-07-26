Трамп заявил, что помирил еще две страны. Какие результаты на самом деле

Без угроз не обошлось

Президент США Дональд Трамп принялся мирить Таиланд и Камбоджу, между которым вспыхнула война. Он пригрозил разрывом торговых отношений.

Соответствующий пост Трамп опубликовал в сети Truth Socia. По его словам, он уже побеседовал с премьер-министром Камбоджи о прекращении войны с Таиландом.

"Я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда, чтобы также попросить о прекращении огня и ОКОНЧАНИЕ войны, которая сейчас продолжается. По стечению обстоятельств, мы сейчас ведем торговлю с обеими странами, но не хотим заключать никакого соглашения с ни одной из них, если они воюют. И я им об этом сказал!", — написал Трамп.

Сообщение Трампа

Он добавил, что разговор с Таиландом начнется в ближайшее время.

"Я пытаюсь упростить сложную ситуацию. В этой войне погибает много людей, но она очень напоминает мне конфликт между Пакистаном и Индией, который тогда удалось остановить", – добавил президент США.

Впоследствии Трамп заявил, что обе стороны изъявили желание прекратить огонь. Однако когда это произойдет и как будет решаться война, неизвестно. В то же время, по данным The Nation, Таиланд и Камбоджа временно прекратили боевые действия в приграничных районах из-за ливней.

Сообщение Трампа

Напомним, по мнению экс-посла Украины в США Валерия Чалого, Трамп использует войну в Украине в собственных целях.

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