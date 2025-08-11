"Аляска это еще США?" В сети смеются из-за оговорки Трампа

Жителям штата пора напрячься

Президент США Дональд Трамп во время брифинга для журналистов допустил курьезную оговорку. Он сказал, что собирается поехать в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, хотя их встреча должна пройти на Аляске.

Это не смогло остаться без внимания сети, а потому там уже начали делать многочисленные мемы по этому поводу. "Телеграф" собрал лучшие.

"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным" Дональд Трамп

Позже в Белом доме объяснили, что американский президент хотел сказать "I’m going to deal with Russia" ("Я еду разбираться с Россией"), но вместо этого получилось "I’m going to Russia" ("Я еду в Россию"). Самому Трампу тоже позже пришлось объяснить, что Путин приедет в его страну, а не он поедет в Россию.

Однако поток мемов уже было не остановить. В частности прозвучал призыв о том, чтобы кто-то напомнил американскому лидеру, что Аляска с 1867 года является частью США.

А другие вспомнили о том, как под конец каденции предыдущего президента Джо Байдена ему доставалось за всякие мелкие оговорки и другие странности.

В любом случае слова Трампа наверняка многих заставили напрячься. В первую очередь это касается самих жителей Аляски.

Жители Аляски явно не обрадуются, когда узнают, что стали частью России

Хорошо, что этот момент вовремя прояснили.

Неловко получилось

Пользователи сети также напомнили, что в вопросах территориальных уступок президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал Трампу отдать России Флориду.

В сети шутят

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где именно может пройти встреча Трампа и Путина. Номера в этом отеле могут обойтись в тысячи долларов за ночь.