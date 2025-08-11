"Аляска это еще США?" В сети смеются из-за оговорки Трампа
Жителям штата пора напрячься
Президент США Дональд Трамп во время брифинга для журналистов допустил курьезную оговорку. Он сказал, что собирается поехать в Россию, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, хотя их встреча должна пройти на Аляске.
Это не смогло остаться без внимания сети, а потому там уже начали делать многочисленные мемы по этому поводу. "Телеграф" собрал лучшие.
"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным"
Позже в Белом доме объяснили, что американский президент хотел сказать "I’m going to deal with Russia" ("Я еду разбираться с Россией"), но вместо этого получилось "I’m going to Russia" ("Я еду в Россию"). Самому Трампу тоже позже пришлось объяснить, что Путин приедет в его страну, а не он поедет в Россию.
Однако поток мемов уже было не остановить. В частности прозвучал призыв о том, чтобы кто-то напомнил американскому лидеру, что Аляска с 1867 года является частью США.
А другие вспомнили о том, как под конец каденции предыдущего президента Джо Байдена ему доставалось за всякие мелкие оговорки и другие странности.
В любом случае слова Трампа наверняка многих заставили напрячься. В первую очередь это касается самих жителей Аляски.
Хорошо, что этот момент вовремя прояснили.
Пользователи сети также напомнили, что в вопросах территориальных уступок президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал Трампу отдать России Флориду.
