Люкс, как из шпионского фильма: где могут встретиться Трамп и Путин (фото, видео)

Отель с видом на ледники предлагает люксы более 200 тысяч гривен за ночь

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске состоится 15 августа. В сети активно обсуждают, где могут встретиться лидеры США и Америки.

В частности, издание Alyaska Landmine в соцсетях заявляет, что встреча может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. Они сообщают, что даты с 12 по 16 августа отмечены забронированными.

Что за курорт Alyeska Resort

На своем сайте Alyeska Resort позиционируется как "лучшее место для отдыха на Аляске в течение всего года, расположенного в пышной долине с горными вершинами, висящими ледниками и видами на океан". Курорт существует с 1994 года, оформлен в стиле замка и имеет 299 номеров и 8 этажей.

Alyeska Resort

Alyeska Resort осенью

Стандартный номер Alyeska Resort

Вид из окна Alyeska Resort

Кроме стандартных и улучшенных номеров, в Alyeska Resort доступна категория "Черный бриллиант". Black Diamond Suite Retreat – клубные люксы на верхнем этаже отеля. Также есть отдельный клубный лаундж на этаже. Стоимость клубного люкса значительно выше обычных номеров. Цена стартует от 4845 долларов за ночь (более 200 тысяч грн). Фото номеров на сайте отеля нет, но есть видео клубного лаунджа.

Стоимость номеров Alyeska Resort

На курорте в общей сложности восемь мест, где можно поесть в различной атмосфере — от кофейни до элитного ресторана. Фирменный ресторан Seven Glaciers с панорамным видом всегда привлекает внимание посетителей, как и ресторан Sakura, где подают ручной работы фирменные роллы и суши, приготовленные из свежевыловленной рыбы.

Меню ресторана Sakura

Seven Glaciers специализируется на современной кухне Аляски, уделяя особое внимание местным морепродуктам, дичи и сезонным продуктам. Дегустационное меню от шеф-повара состоит из 6 блюд и имеет фиксированную цену в 139 долларов (5 744 грн) с человека.

Меню ресторана Seven Glaciers

Поселок Гирдвуд на Аляске – известный курорт в часе езды от Анкориджа, окруженный горами Чугач и водами залива Тернегейн. Здесь зимой популярны лыжи и сноуборд, а летом походы и наблюдения за дикой природой. Место объединяет туристическую инфраструктуру, тишину и удаленность от мегаполисов.

Курорт предлагает горные прогулки

Именно Анкоридж раньше называли потенциальным местом встречи Трампа и Путина. В Анкоридже находится Joint Base Elmendorf-Richardson (JBER). Объединенная база Элмендорф-Ричардсон на Аляске – военный комплекс США, созданный в 2010 году путем слияния авиабазы Элмендорф и форта Ричардсон. Выполняет стратегическую миссию по поддержанию интересов США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и мире, обеспечивает готовность авиационных и наземных подразделений. Здесь расположены штабы Аляскинского командования, 11 Воздушных сил, Армии США на Аляске и регионального командования NORAD.

