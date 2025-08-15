Внезапно: большинство американцев не верят в "мудрые решения" Трампа о войне в Украине (инфографика)

Две трети респондентов заявили, что они не уверены в том, что Трамп способен принять "мудрые решения" в отношении войны

Большинство граждан США, судя по всему, не доверяют президенту Дональду Трампу в его решениях, которые он принимает по вопросу урегулирования войны, которую российский режим начал против Украины. Американцы не уверены, что их лидер способен сделать "мудрые решения".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного американским Pew Research Center. Опрос проводился в преддверии встречи Трампа и российского правителя Владимира Путина на Аляске.

Так, 59% респондентов заявили, что они не уверены, что Трамп способен принять "мудрые решения" относительно войны в Украине. Более 33% опрошенных считают, что Трамп более благосклонен к России, и только 6% — что Трамп поддерживает Украину. 28% опрошенных считают, что Трамп балансирует между сторонами войны, а 32% заявили, что не могут ничего сказать в ответ на этот вопрос.

Также 29% респондентов считают, что США оказывают Украине мало поддержки, тогда как 18% — наоборот, слишком много. Отмечается, что по сравнению с прошлыми опросами среди сторонников разных партий почти одновременно значительно возросла доля тех, кто считает, что США делает слишком мало для Украины. А вот доля тех, кто считает, что США делает многовато, наоборот, уменьшилась — что интересно, главным образом среди приверженцев Республиканской партии, которая привела Трампа к власти.

Также значительно возросла доля сторонников варианта, что США несут ответственность за безопасность Украины и предоставление Киеву нужной военной помощи. Как и с предыдущим пунктом, особенно сильный рост отмечается среди республиканцев. Аналогичная ситуация сложилась по вопросу, есть ли Россия и ее вторжение в Украину прямой угрозой Соединенным Штатам — доля сторонников того, что есть, выросла до 31%, тогда как доля "неверующих" упала до 11%.

Напомним, что Трамп и Путин встретятся на Аляске в пятницу, 15 августа. Для украинцев это событие состоится в ночное или утреннее время из-за разницы в часовых поясах. Сама встреча состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, 15 августа. Основная цель – обсуждение завершения войны РФ против Украины.

13 августа президент Украины Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами обсудил с президентом США Дональдом Трампом предстоящий саммит США-Россия на Аляске. Украинский лидер согласовал пять принципов по завершению войны России против Украины. Кроме того, Киев определил ключевые условия, которые должна выполнить Москва для урегулирования конфликта. Среди основных требований – длительное прекращение огня, выплата компенсаций и возвращение похищенных детей.