Раскладушки в спортзале и котлеты по-киевски: пропагандистам Путина устроили "теплый" прием на Аляске (видео)
То ли для россиян не нашлось отеля, то ли жители города решили, что так будет лучше
Встреча Трампа и Путина в городе Анкоридж на Аляске начнется после 22:00 (по Киеву). Журналисты кремлевского пула прибыли ночью, их разместили на раскладушках на стадионе.
Как сообщают росСМИ, российские журналисты были поселены на Alaska Airlines Center (домашняя арена команды Seawolves). Там поставили раскладушки и ширмы, есть "комнаты" на одного, есть на двоих.
"Телеграф" в режиме онлайн следит за событиями вокруг переговоров на Аляске: Встреча Трампа и Путина уже сегодня. Что происходит вокруг будущих переговоров (обновляется)
В Центре установили указатели на русском языке. Там есть Wi-Fi, утюги и душевые. Неподалеку в кампусе университета россиян бесплатно накормили.
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже в 02:10 15 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, по состоянию на 2:10 самолет сел в аэропорту Анкориджа на Аляске. Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что в самолете их кормили котлетами по-киевски.
Как сообщал "Телеграф", утром 15 августа в Анкоридже прошел митинг в поддержку Украины. Люди вышли на улицы с украинскими флагами и транспарантами. На одном из них надпись: "Украина и Аляска больше никогда не будут российскими".