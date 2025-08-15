Укр

Раскладушки в спортзале и котлеты по-киевски: пропагандистам Путина устроили "теплый" прием на Аляске (видео)

Новость обновлена 15 августа 2025, 10:34
Российские журналисты прилетели ночью. Фото Коллаж "Телеграф"

То ли для россиян не нашлось отеля, то ли жители города решили, что так будет лучше

Встреча Трампа и Путина в городе Анкоридж на Аляске начнется после 22:00 (по Киеву). Журналисты кремлевского пула прибыли ночью, их разместили на раскладушках на стадионе.

Как сообщают росСМИ, российские журналисты были поселены на Alaska Airlines Center (домашняя арена команды Seawolves). Там поставили раскладушки и ширмы, есть "комнаты" на одного, есть на двоих.

Российские журналисты в Анкоридже
Журналисты находятся на стадионе
Стадион, где разместили российских журналистов на Аляске
Их приветствуют на русском
Стадион на Аляске, где разместили российских журналистов
Российских журналистов в Анкоридже разместили на раскладушках
То ли для россиян не нашлось гостиницы, то ли жители Аляски решили, что лучше на раскладушках

В Центре установили указатели на русском языке. Там есть Wi-Fi, утюги и душевые. Неподалеку в кампусе университета россиян бесплатно накормили.

Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже в 02:10 15 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, по состоянию на 2:10 самолет сел в аэропорту Анкориджа на Аляске. Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что в самолете их кормили котлетами по-киевски.

Как сообщал "Телеграф", утром 15 августа в Анкоридже прошел митинг в поддержку Украины. Люди вышли на улицы с украинскими флагами и транспарантами. На одном из них надпись: "Украина и Аляска больше никогда не будут российскими".

