Раскладушки в спортзале и котлеты по-киевски: пропагандистам Путина устроили "теплый" прием на Аляске (видео)

Встреча Трампа и Путина в городе Анкоридж на Аляске начнется после 22:00 (по Киеву). Журналисты кремлевского пула прибыли ночью, их разместили на раскладушках на стадионе.

Как сообщают росСМИ, российские журналисты были поселены на Alaska Airlines Center (домашняя арена команды Seawolves). Там поставили раскладушки и ширмы, есть "комнаты" на одного, есть на двоих.

Журналисты находятся на стадионе

Их приветствуют на русском

То ли для россиян не нашлось гостиницы, то ли жители Аляски решили, что лучше на раскладушках

В Центре установили указатели на русском языке. Там есть Wi-Fi, утюги и душевые. Неподалеку в кампусе университета россиян бесплатно накормили.

Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже в 02:10 15 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, по состоянию на 2:10 самолет сел в аэропорту Анкориджа на Аляске. Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что в самолете их кормили котлетами по-киевски.

Как сообщал "Телеграф", утром 15 августа в Анкоридже прошел митинг в поддержку Украины. Люди вышли на улицы с украинскими флагами и транспарантами. На одном из них надпись: "Украина и Аляска больше никогда не будут российскими".