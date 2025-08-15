Розкладачки у спортзалі та котлети по-київськи: пропагандистам Путіна влаштували "теплий" прийом на Алясці (відео)

Чи то для росіян не знайшлося готелю, чи то жителі міста вирішили, що так буде краще

Зустріч Трампа та Путіна у місті Анкоридж на Алясці розпочнеться після 22:00 (за Києвом). Журналісти кремлівського пулу прибули вночі, їх розмістили на розкладачках на стадіоні.

Як повідомляють росЗМІ, російських журналістів поселили на Alaska Airlines Center (домашня арена команди Seawolves). Там поставили розкладачки та ширми, є "кімнати" на одного, є на двох.

Журналісти перебувають на стадіоні

Їх вітають російською

Чи то для росіян не знайшлося готеля, чи то жителі Аляски вирішили, що краще на розкладачках

"Телеграф" у режимі онлайн слідкує за подіями навколо переговорів на Алясці: Зустріч Трампа та Путіна — вже сьогодні. Що відбувається навколо майбутніх переговорів (оновлюється)

У Центрі встановили вказівники російською. Там є Wi-Fi, праски та душові. Неподалік у кампусі університету росіян безкоштовно нагодували.

Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився в Анкориджі о 02:10 15 серпня. Про це свідчать дані сервісу Flightradar, станом на 02:10 літак сів в аеропорту Анкоріджа на Алясці. Пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що в літаку їх годували котлетами по-київськи.

Як повідомляв "Телеграф", зранку 15 серпня в Анкориджі відбувся мітинг на підтримку України. Люди вийшли на вулиці з українськими прапорами та транспарантами. На одному з них напис: "Україна та Аляска — більше ніколи не будуть російськими".