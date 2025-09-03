Трамп посмеялся над слухами о своей смерти, но язык тела выдал его состояние

Трамп пытался казаться уверенным, но некоторые признаки выдали тревогу

Слухи о кончине Дональда Трампа распространились на фоне того, что он несколько дней не появлялся на публике. 2 сентября президент США впервые за несколько дней появился в Овальном кабинете — он пошутил о слухах, но эксперт по телу обратила внимание на несколько моментов.

Отвечая на вопрос о своей смерти, Трамп отметил, что это только фейки. Однако, по мнению эксперта по языку тела Джуди Джеймс, все не так просто, пишет Irish Star.

Она подчеркнула, что окружение Трампа "на блюдечке" преподнесло главе США возможность "остроумным ответом" покончить со всеми слухами о здоровье. Однако выступление Трампа было преимущественно не энергичным и лишенным привычного для него бахвальства.

Вместо того чтобы публично опровергнуть как свою кончину, так и слухи о болезни, он помолчал и сказал: "Нет, об этом не слышал". Выражение его лица оставалось серьезным, и хотя подбородок был приподнят, губы были сжаты, а взгляд скользнул вправо, словно он принимал новость и переваривал ее Джуди Джеймс

Также, отметила она, услышав вопрос о слухах относительно его смерти, Трамп облизал губы, прежде чем перейти к ответу. По словам специалиста, это может указывать на тревогу.

Трамп наконец оживился, заявив о "фейковых новостях", и на его лице появилась улыбка, а легкие взмахи локтями намекали на возмущение Джуди Джеймс

Здоровье Трампа — что известно

В июле Белый дом подтвердил, что у Трампа хроническая венозная недостаточность. Вены транспортируют кровь от ног и рук к сердцу, а когда они работают неправильно, кровь застаивается. Это обычно вызывает боль, отеки, пульсацию, ломоту, а в тяжелых случаях может обернуться потерей конечности.

Как сообщал "Телеграф", журналисты заметили грим на правой руке Трампа. Вероятно, он пытался скрыть синяк.