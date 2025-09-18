Мелания Трамп и королева Камилла в Великобритании сделали яркое тайное послание об Украине (фото и видео)

Мелания Трамп и королева Камилла без слов показали солидарность с Украиной

Во время визита Дональда и Мелании Трамп в Великобританию и их встречи с королем Чарльзом III и его женой, заметили интересную и очень выразительную деталь. Первая леди США и королева-консорт Великобритании Камилла символически поддержали Украину, выбрав платья в цветах украинского флага.

На банкет, организованный в честь официального визита Трампа и его жены в Великобританию, королева Камилла надела синее платье. Мелания Трамп была в желтом платье. Если посмотреть официальные фото со встречи, ассоциация с украинским флагом возникает сразу же. Эту тему подхватили и российские СМИ.

Официальное фото со встречи

Король и президент США с супругами

Король Чарльз на приеме упомянул Украину

Король Великобритании Чарльз ІІІ на государственном обеде с президентом Трампом высказался в поддержку Украины. Трамп на этих словах поднял на короля глаза и кивнул.

Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы вместе с нашими союзниками едины в поддержке Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир король Чарльз ІІІ

Одежда Мелании Трамп произвела фурор

Первая леди США в ходе визита в Великобританию привлекла внимание своей одеждой. Она выбрала очень объемную шляпу, которая полностью закрывала лицо. В Виндзорский замок Мелания прибыла в темно-сером костюме Dior с юбкой и в широкополой шляпе цвета баклажана, закрывавшей большую часть лица жены Трампа.

Однако на вечер Мелания резко изменила образ. Она надела ярко-желтое платье Carolina Herrera с поясом, открытыми плечами и длинными рукавами.

President Trump and the First Lady Participate in a State Banquet https://t.co/dvjBFecsK7 — The White House (@WhiteHouse) September 17, 2025

Мог ли выбор одежды Мелании и королевы быть совпадением

Ранее чиновник Белого дома рассказал изданию CNN, что Мелания Трамп месяцами планировала свой наряд для государственного визита в Британию. Особое внимание первая леди уделила выбору платья для банкета.

Издание отмечает, что выбор гардероба участников мероприятий такого масштаба является определенным посланием. Подробности об одежде первых лиц часто обсуждаются заранее через дипломатические каналы. Потому, платья Мелании и королевы Камилы в цветах украинского флага не могли быть случайностью.

Как реагируют украинцы

Украинцы оценили выбор одежды королевы и первой леди США. Вот некоторые комментарии:

Тонкий намек ну вы все поняли

Ну хорошо как

Хорошо. Приятно. Мелания и королева умнички

