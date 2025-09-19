"Я никогда не видел ее такой счастливой": сеть встревожилась из-за фото с радостными Трампом и Кейт Миддлтон

В сети недоумевают "радостному" фото с британской принцессой и скандальным политиком

Недавнее фото, на которых президент США Дональд Трамп вместе с принцессой Кейт Миддлтон во время официального королевского банкета в Великобритании, вызвало нарастающий резонанс в соцсетях.

Известно, что на роскошном мероприятии, организованном в честь второго государственного визита американского лидера в Туманный Альбион, Трампа посадили между королем Чарльзом III и женой принца Уильяма — принцессой Кэтрин, которая в 2024 году лечилась от рака. Разговор президента с 43-летней герцогиней и их улыбчивые лица были в миг запечатлены на камеру. Пользователи сети отреагировали смешанно на этот "счастливый тандем".

Счастливые Трамп и Кейт Миддлтон

Далеко не все увидели в этом кадре простую вежливость со стороны британской принцессы, которая в будущем, вероятно, взойдет на престол. На Reddit обсуждают, что Трамп регулярно оказывается в центре громких политических скандалов, а его критики нередко называют его "фашистом" и "тираном". На этом фоне искренне счастливое выражение лица Кейт рядом с ним для многих показалось тревожным и двусмысленным.

Фото: Getty Images

Одни пользователи пишут, что принцесса просто выполняла свой королевский долг — улыбаться и поддерживать атмосферу на официальных встречах. Другие же отмечают: если радость Кейт настоящая, это может выглядеть как одобрение фигуры политика, которого в Европе воспринимают крайне неоднозначно.

Фото: Getty Images

Реакция сети

Я никогда не видела Кейт такой счастливой

Отвратительно, как элиты по всему миру подлизываются к этому сексуальному хищнику и фашисту

Плохо. Очень плохо. Никто в здравом уме не хочет этого делать. Они либо чувствуют, что должны, либо соглашаются с его взглядом на мир. В любом случае, нам конец

Члены королевской семьи его обрабатывают. Его посадили рядом с прекрасной принцессой, будущей королевой (или её близким аналогом), чтобы угодить ему. Лесть — залог большего расположения. Это обязанность членов королевской семьи. Неслучайно она надела тиару и слушает его бред

Она не фальшиво улыбается, как гиена, а искренне радуется и улыбается рядом с этим мерзавцем. Лично я считаю, что у них одни и те же политические взгляды

Это просто тошнотворно, честно говоря. Я понимаю, что они хотят продемонстрировать свою мягкую силу, но делать это в то время, когда в Соединённых Штатах творится столько всего плохого… и выглядеть при этом таким чертовски довольным

Я не могу винить её за все эти события. Ни за рассадку гостей, ни за то, что ей пришлось весь вечер улыбаться и общаться с почётным гостем. Но я потрясён неподдельным счастьем, которое читалось в её улыбке и выражении лица

Ранее сообщалось, что в Британии Трамп опозорился своим знанием истории и географии. Он в третий раз перепутал Армению с Албанией.