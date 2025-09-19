"Я никогда не видел ее такой счастливой": сеть встревожилась из-за фото с радостными Трампом и Кейт Миддлтон
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В сети недоумевают "радостному" фото с британской принцессой и скандальным политиком
Недавнее фото, на которых президент США Дональд Трамп вместе с принцессой Кейт Миддлтон во время официального королевского банкета в Великобритании, вызвало нарастающий резонанс в соцсетях.
Известно, что на роскошном мероприятии, организованном в честь второго государственного визита американского лидера в Туманный Альбион, Трампа посадили между королем Чарльзом III и женой принца Уильяма — принцессой Кэтрин, которая в 2024 году лечилась от рака. Разговор президента с 43-летней герцогиней и их улыбчивые лица были в миг запечатлены на камеру. Пользователи сети отреагировали смешанно на этот "счастливый тандем".
Счастливые Трамп и Кейт Миддлтон
Далеко не все увидели в этом кадре простую вежливость со стороны британской принцессы, которая в будущем, вероятно, взойдет на престол. На Reddit обсуждают, что Трамп регулярно оказывается в центре громких политических скандалов, а его критики нередко называют его "фашистом" и "тираном". На этом фоне искренне счастливое выражение лица Кейт рядом с ним для многих показалось тревожным и двусмысленным.
Одни пользователи пишут, что принцесса просто выполняла свой королевский долг — улыбаться и поддерживать атмосферу на официальных встречах. Другие же отмечают: если радость Кейт настоящая, это может выглядеть как одобрение фигуры политика, которого в Европе воспринимают крайне неоднозначно.
Реакция сети
Ранее сообщалось, что в Британии Трамп опозорился своим знанием истории и географии. Он в третий раз перепутал Армению с Албанией.