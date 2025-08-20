У Маска новый фаворит в окружении Трампа. Ради него миллиардер изменил политические планы

Официально глава Tesla решил сосредоточиться на бизнесе

Илон Маск притормозил с планами создания собственной политической партии, чтобы не отбирать избирателей у республиканцев. Создать свою политическую силу миллиардер хотел на фоне конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает The Wall Street Journal, Маск заявил своим союзникам, что хочет сосредоточить внимание на своих компаниях. Его настроения изменились, ведь недавно он заявлял, что создаст так называемую Американскую партию, представляющую американцев, недовольных двумя основными политическими партиями.

Маск делает ставку на Венса

Илон Маск сосредоточился на поддержке связей с вице-президентом США Джей Ди Венсом, которого многие считают потенциальным наследником политического движения MAGA. Миллиардер общался с ним на протяжении последних недель. В результате он сказал своим единомышленникам, что создание собственной партии повредит его отношениям с вице-президентом.

Маск сказал близким ему людям, что он рассматривает возможность использовать свои финансовые ресурсы на поддержку Венса, если тот решит баллотироваться в президенты США в 2028 году. Однако окончательно идею создать собственную партию миллиардер не отверг. Он может изменить свое мнение в преддверии промежуточных выборов.

Однако ни Маск, ни его команда не вступали в контакт с известными лицами, которые поддержали идею создания новой партии и могли стать важным ресурсом для ее запуска. По словам знающего о ситуации человека, соратники миллиардера отменили запланированную на конец июля встречу с группой, специализирующейся на организации кампаний третьих сторон. Официально встреча была отменена, поскольку Маск хочет сосредоточиться на ведении своего бизнеса.

Любое решение Маска отказаться от планов создания третьей партии будет победой для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в следующем году. Исторически сложилось, что третьи партии часто выступают спойлерами и отвлекают голоса от двух основных партий. Для Венса сохранение Маска на своей стороне может оказаться решающим для его потенциальных президентских амбиций, — пишет Wall Street Journal.

Конфликт между Маском и Трампом – что известно

Маск был ярым поклонником Трампа на выборах 2024 года. Он помог ему прийти к власти, потратив почти 300 миллионов долларов на поддержку Трампа и других республиканцев.

Он быстро вошел в ближайший круг президента, появляясь в Белом доме и на заседаниях кабинета министров. Трамп даже назначил Маска главой Департамента правительственной эффективности (DOGE) по сокращению расходов.

Однако в июне после почти годового периода тесного сотрудничества между Трампом и Маском возник конфликт. Маск осудил законопроект Трампа о снижении налогов и расходах. По его мнению, он значительно увеличит государственный долг США в 36,2 триллиона долларов.

Маск публично призвал "убить" этот законопроект и разработать альтернативный вариант. Сенат США 29 июня поддержал трамповский бюджет с минимальным преимуществом — 50 голосов республиканцев плюс решающий голос вице-президента Джей Ди Венса. После этого Маск заявил о создании собственной партии.

Как сообщал "Телеграф", Трамп объяснил решение создать собственную политическую силу возможным банкротством США из-за расточительства и взяточничества. Он провел несколько опросов в своем Х-аккаунте, где большинство пользователей поддержали идею создания такой партии.