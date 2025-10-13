Трамп снова проиграл в борьбе с зонтиком. Что произошло (видео)

У главы Штатов сложные отношения с устройством для защиты от непогоды

Президент США Дональд Трамп не смог самостоятельно справиться с зонтиком при посадке в самолет — он едва удержал его. Проблемы со здоровьем и физическая слабость главы Белого дома уже не в первый раз становятся очевидными.

Зонтик докучал Трампу в Вашингтоне, где бушевал сильный северо-восточный ветер. Там президент США сел на борт самолета Air Force One по пути в Израиль.

Трамп раскрыл зонтик во время общения с журналистами. Ему было тяжело удержать его, потому что ветер вырывал зонтик из его рук. После короткого разговора Трамп пошел в самолет, не закрывая зонтик.

Однако поднявшись по лестнице, Трамп застрял перед входом в самолет. Ему помешал зонтик, с которым он не мог справиться. Вскоре ему помог помощник и глава США наконец-то попал в самолет.

Трамп не впервые боролся с зонтиком

Это не первый "бой" Трампа с зонтиком. "Сложные отношения" с этим устройством у него сложились еще во время его первой каденции. Так, в дождливый день в октябре 2018 года Трамп не смог закрыть зонтик, садясь на борт Air Force One на Объединенной авиабазе Эндрюс. Ветер вырвал зонтик из рук президента и стал носить по земле.

Еще одна история о Трампе, зонте, и самолете случилась недавно. В апреле 2025 года, во время поездки на выходные в Мар-а-Лаго, американский лидер попытался пронести открытый зонтик через узкую дверь самолета. После непродолжительной борьбы он передал его сотруднику и прошел внутрь.

Почему Дональд Трамп полетел в Израиль

Израиль и террористическая группировка ХАМАС подписали мирное соглашение, террористы освободили двадцать израильских заложников. Это произошло при активном участии Дональда Трампа, который назвал это "самым большим успехом" за свою политическую карьеру.

Трамп уже прибыл в Израиль, его борт приземлился в аэропорту Бен-Гурион. В Израиле он встретился с премьером Биньямином Нетаньяху. Трамп также будет присутствовать на саммите в Египте по урегулированию войны в Газе.

Президент США в парламенте Израиля заявил, что "война в Газе официально окончена". Он выразил уверенность, что ХАМАС "будет придерживаться плана разоружения".

Ранее "Телеграф" рассказывал о проблемах со здоровьем у Дональда Трампа. Во второй раз через год он пройдет медицинское обследование.