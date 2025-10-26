Рус

Колишня радниця Меланії назвала її "лицемірною": як відреагувала перша леді США

Вікторія Козар
Меланія Трамп
Меланія Трамп.

Експомічниця Меланії висловилась, що про неї думає

Перша леді США Меланія Трамп, яка нещодавно показувала свого двійника, піддалася критиці з боку колишньої радниці Стефані Вінстон Волкофф.

Вінстон Волкофф заявила, що Меланія має "кров на руках". Вона написала це у своїй статті під назвою "На її руках кров" для Daily Beast, пише Irish Star. Колишня помічниця Меланії зазначила, що вона повинна нести відповідальність за її поведінку.

Хотілося б сказати, що мене шокували дії президента Трампа, але, на жаль, я цього не можу, і сказати, що не розумію мовчання та бездіяльності Меланії, теж не можу — сумно, але обидва очікувані.

Стефані Вінстон Волкофф

Меланія Трамп
Ексрадниця Меланії назвала її "лицемірною"

Йшлося про "мовчання" першої леді щодо штурму Капітолія США, який організувала група прихильників Трампа у січні 2021 року. Вони намагалися вплинути на результати президентських виборів 2020 року, за якими переміг Джо Байден. Тоді унаслідок протестів загинули п'ятеро осіб.

Стефані заявила, що Меланія є "лицемірною", як і Трамп. Вона вважає, що перша леді США говорить те, що їй вигідно. Також експомічниця зазначила, що подружжя Трамп діє лише у власних інтересах.

Меланія є просто продовженням свого чоловіка, такою ж лицемірною, говорить суперечливі речі, коли їй це вигідно. Вони покинуть Білий дім, не шкодуючи, залишивши мертві тіла, і, не озираючись, поїдуть до Мар-а-Лаго.

Стефані Вінстон Волкофф

Трамп і Меланія що про них кажуть
Подружжя Трамп, фото Getty Images

Вінстон Волкофф заявила, що родина Трампа підбурювала людей до протестів: "Також у цей момент, коли діти запитують своїх батьків, чому натовп зруйнував наш Капітолій, якою буде її відповідь? Чи продовжить вона брехати, що це були антифашисти? Або вона скаже правду, а саме: Трамп запалив сірник, який спровокував заворушення і руйнування. Він, його діти та особистий адвокат підбурювали до насильства та закликали людей до заворушень".

Меланія спростувала звинувачення у статті й назвала колишню радницю "нечесною". Вона зазначила, що Стефані таємно записувала їхні розмови.

Це жінка, яка таємно записувала наші телефонні розмови, випускаючи від мене уривки, які були вирвані з контексту, а потім написала книгу порожніх пліток, намагаючись спотворити мій характер.

Меланія Трамп

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може розлучитися Меланія з Дональдом Трампом. Про це висловилась колишня секретарка першої леді США.

