Считает себя королем? Почему Белый дом стал "золотым" при Трампе

Есть 3 версии-ответа, среди которых — демонстрация силы

В сети активно обсуждают фотографии, которые демонстрируют, как изменился Овальный кабинет в Белом доме после прихода Дональда Трампа. Сравнение "до" и "после" сразу бросается в глаза: от сдержанного классического стиля интерьер перешел к пышной и максимальной роскоши, которая стала визитной карточкой 47-го президента США.

Еще до Трампа кабинет выглядел довольно традиционно – нейтральные цвета, бежевые кресла, простые обои, немного предметов на столах и каминной полке. Однако в "трамповской" версии дизайн стал гораздо более роскошным. Желто-золотистые кресла, золоченые рамы картин и молдинги, декоративные обои с узорами, а также многочисленные новые предметы интерьера – все это формирует атмосферу помпезности. Одним из наиболее заметных новшеств стала большая модель самолета Air Force One, установленная на столике.

Вид Овального кабинета до прихода Трампа и после

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту "Grok" и попросил дать детальный анализ.

По словам ИИ, обновление интерьера Овального кабинета связано с личным вкусом и имиджевым подходом Дональда Трампа. Президент всегда демонстрировал приверженность роскоши и ярким акцентам, что прослеживается в его частных резиденциях типа "Trump Tower" или "Mar-a-Lago", и именно эту эстетику он перенес в Белый дом, делая пространство ближе к собственному видению. Такой редизайн означал четкий отход от более сдержанной и классической стилистики, царившей в кабинете при Джо Байдене, и подчеркивал курс на эффектность и максимализм.

Подобные изменения можно трактовать по-разному:

Демонстрация силы и уверенности. Блестящие молдинги, исторические артефакты и флаги военных подразделений могут служить визуальным символом смелого, настойчивого стиля президентства. Такой интерьер, по мнению "Grok", создает ощущение авторитета и отвергает образ "слабости", приписываемый предыдущим руководителям.

Персонализация места. Традиционно каждый президент адаптирует овальный кабинет под собственное видение. В случае Трампа это вылилось в появление портретов, смену акцентов (например, портрет Джорджа Вашингтона вместо Ф. Д. Рузвельта) и щедрое использование позолоты. Такое оформление некоторые называют "позолоченным рококо" или даже "максималистской выставкой". По некоторым данным, часть расходов на перестройку Трамп взял на себя, что еще больше подчеркивает его личную заинтересованность.

Символическая нагрузка. Галерея портретов родителей-основателей и появление модели самолета Air Force One в кабинете могут рассматриваться как подчеркивание национализма, уважения к истории и представление Трампа об американской исключительности. В то же время критики видят в таком чрезмерном декоре признаки тщеславия и даже ссылки к монархической роскоши, что, по их мнению, противоречит традициям демократической простоты.

Скриншот ответа ИИ

В итоге, новый вид Овального кабинета вызвал полярные оценки: для одних это — "прекрасная трансформация", для других — "ужас". Однако безоговорочным остается факт: оформление рабочего пространства стало очередным способом, с помощью которого глава Белого дома стремился оставить отчетливое отражение своего стиля на истории президентства США.

