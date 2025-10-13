Не настолько "идеальна", как его мать? Сын Трампа оскорбил Меланию

Сын Трампа перечислил главные достижения покойной мамы

Первой женой президента США Дональда Трампа, которая развелась с ним из-за измен, была Ивана Трамп. Она подарила предпринимателю троих детей. И сын Эрик считает, что его родители были "идеальным воплощением пары", тем самым поддев Меланию.

Что стоит знать:

Ивана Трамп была первой женой Дональда Трампа и родила ему троих детей: Дональда Джона Трампа-младшего, Иванку Трамп и Эрика Трампа

Сын Трампа Эрик заявил, что его родители были "воплощением идеальной" пары, намекнув, что Мелания не дотягивает до этого титула

Об этом сообщает издание Irish Star. Эрик Трамп перечислил основные достижения своей покойной матери.

Как сын Дональда Трампа оскорбил Меланию

Средний сын президента США Эрик Трамп сделал резкое заявление, которое многие восприняли как оскорбление в адрес мачехи Мелании. Он сравнил нынешнюю супругу бывшего президента со своей покойной матерью Иваной, недвусмысленно дав понять, что Мелания не дотягивает до ее уровня.

Меланию Трамп сравнили с его первой женой, Фото: Getty Images

Эрик назвал Дональда и Ивану "воплощением идеальной пары" и не скрывал восхищения матерью, рассказывая о ее важных достижениях. Он заявил, что его мама была по-настоящему исключительной женщиной — спортсменкой, моделью и символом силы.

Дональд Трамп вместе с первой женой Иваной, Фото: Getty Images

Моя мама была удивительной женщиной. Она была олимпийской лыжницей, подиумной моделью. Она была на обложках всех журналов — Esquire сто раз, Vogue сто раз Эрик Трамп

В то же время Мелания, хотя и была на обложке Vogue в 2005 году как "новая невеста Дональда Трампа", давно выражала недовольство тем, что в период ее пребывания в Белом доме журнал больше не приглашал ее для фотосессий. В 2022 году первая леди открыто назвала журнал "предвзятым".

Многие американцы поддержали слова Ерика, вспоминая период, когда Дональд и Ивана были центром нью-йоркской элиты. "Они были самой обсуждаемой парой Нью-Йорка", — написал один из пользователей, а другой добавил: "Она была настоящей королевой и прекрасно справлялась с воспитанием детей".

Ивану и Дональда называли одной из самых красивых пар Нью-Йорка, Фото: Getty Images

В 1980-х Ивана и Дональд действительно считались одной из самых красивых и влиятельных пар. Первая супруга Трампа активно участвовала в его бизнес-проектах, помогая создавать имперский имидж семьи. Но спустя десять лет громкие заголовки сменились слухами об изменах, однако после развода пара смогла сохранить дружеские отношения.

Ивана Трамп вместе с сыном Ериком, Фото: Getty Images

