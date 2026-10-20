Більше не білявки. Поруч із Трампом помітили ефектну брюнетку (фото)

Загадкова жінка відкрито демонструє зв’язок із президентом США

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В оточенні Дональда Трампа помітили нову жінку. Це сталося невдовзі після того, як прессекретар Білого дому Кеті Захарія залишила свою посаду, ненадовго замінивши собою Керолайн Левітт.

За даними Irish Star, йдеться про Даніель Альварес (Danielle Alvarez). Вона є найстаршим радником передвиборчої кампанії Трампа на 2024 рік. Її бачили у Білому домі у понеділок, 19 жовтня. Альварес знаходилася на Південному лужку і спостерігала, як президент США спілкується з журналістами перед тим, як вирушити на гелікоптері Marine One.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фотографії швидко привернули увагу американців. Сама Альварес, судячи з її публікацій у соцмережах, не приховує, що знову працює з Трампом.

Альварес – американський фахівець із політичних комунікацій та зв’язків із громадськістю, тісно пов’язана з Республіканською партією. У 2020 році вона очолювала комунікації у південному регіоні під час президентської кампанії, відповідаючи за Флориду, Північну Кароліну та Джорджію. Пізніше вона працювала директором з комунікацій у Республіканському національному комітеті (RNC) під час проміжних виборів 2022 року.

Фото: Getty Images

Наразі Альварес знову з’являється на фотографіях з Білого дому та публікує матеріали, пов’язані з виступами президента перед виборцями.

Фото: Getty Images

Раніше ходили чутки про роман президента з його помічницею Наталі Гарп. У мережі навіть з’являлося фото, де Трамп цілує білявку.