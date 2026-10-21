Поддержка Трампа ослабевает даже в Республиканской партии США

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Президент США Дональд Трамп выглядит посмешищем из-за своих попыток заставить Украину капитулировать в войне на условиях России. Об этом уже открыто говорят даже члены Республиканской партии, лидером которой является нынешний глава Белого дома.

Об этом американский политик, член Республиканской партии США и бывший сенатор Митт Ромни написал в своем аккаунте в социальной сети Х. Он в иронической форме сравнил сложившуюся ситуацию с событиями прошлых веков.

Политик отметил, что премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и отец-основатель США, главнокомандующий Континентальной армией Джордж Вашингтон могли бы закончить войны, в которых участвовали их страны, гораздо раньше. Им просто нужно было заключить "сделку" с врагом.

"Черчилль мог бы сократить Вторую мировую войну на годы, если бы он просто "заключил соглашение" с Гитлером. Джордж Вашингтон мог заключить соглашение, чтобы положить конец Американской революции. Зеленский в хорошей компании", — написал Ромни.

Пост Митта Ромни

Этими словами американский политик намекает на действия и заявления президента США Дональда Трампа по поводу российско-украинской войны. Также он отметил роль президента Украины Владимира Зеленского в этом противостоянии, приравняв его к выдающимся лидерам прошлого.

Как известно, Дональд Трамп стремится, чтобы война была завершена любой ценой для Украины. Он оказывает давление на президента Зеленского и предлагает главе Кремля разнообразные поощрения, чтобы тот прекратил войну. Президент США, ранее хваставшийся, что может прекратить войну за 24 часа, отверг некоторые санкции против России и заключил соглашение с Путиным об импорте в США дизельного горючего из РФ.

Он и его подопечные угрожали Киеву, требуя, чтобы Силы обороны прекратили атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, иначе они рискуют лишиться доступа к американской разведке, оружию и спутниковой связи, которые используют для самозащиты.

В начале октября Трамп потребовал "энергетического перемирия" и даже объявил о нем. Но его слова не подействовали на Россию, которая обстреливала украинскую энергетическую инфраструктуру. Однако Трамп сосредоточил свой гнев из-за срыва "соглашения" исключительно на ударах Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ведь, по его мнению, эти удары спровоцировали рост цен на энергоносители в США. Также он убедил себя, что удары Украины по российским НПЗ частично направлены на подрыв шансов республиканцев победить в промежуточных выборах в следующем месяце.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России назвали новую дату мирных переговоров о прекращении войны, а также о 4 скрытых мотивах главы Кремля тянуть время.