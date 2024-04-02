В астрологию и Таро верит половина украинцев: опрос показал две особенности

Люди с низким достатком чаще верят в псевдонауки

Новый опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 43% украинцев верят минимум в одну псевдонауку – астрологию, тарологию или экстрасенсорику. Установлено, что чаще в эти псевдонауки верят женщины, лица в возрасте от 60 лет и респонденты с низким уровнем дохода.

Результаты всеукраинского опроса, проведенного с 17 февраля по 5 марта 2024 года, опубликованы на сайте КМИС. Среди опрошенных женщин в любую из псевдонаук верят 49% респондентов, а у мужчин этот показатель составляет 36%.

Результаты опроса КМИС

Высокий уровень доверия к псевдонаукам среди лиц старше 60 лет — 51%. У молодежи до 30 лет этот показатель составляет 26%. Среди лиц с низким уровнем достатка хотя бы в одну из псевдонаук верят 65% респондентов.

Распределение доверия к псевдонаукам согласно опросу КМИС:

астрология — 35%;

экстрасенсорные способности — 25%;

тарология — 15%.

Почему украинцы верят в псевдонауки

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий считает, что рост популярности астрологии, тарологии и других недоказанных наук не случаен. Интерес к ним возникает во время кризисных периодов.

"Кризисные и психологически сложные периоды (как на общественном, так и на личностном уровнях) являются "благоприятной" средой для роста интереса к таким вещам, как астрология, экстрасенсорные способности, тарология", — сказал Грушецкий.

На рост доверия к псевдонаукам влияет несколько факторов. В первую очередь это психологическое состояние людей. К тому же, сегодня получить доступ к таким услугам легко благодаря цифровым технологиям.

"По результатам опроса КМИС для NDI в ноябре 2023 года 66% украинцев отмечали ухудшение психического здоровья после полномасштабного вторжения (73% среди женщин и 56% среди мужчин). Кроме того, взрывное развитие цифровых технологий и их прочное проникновение в повседневную жизнь людей значительно "упрощает" прикосновение жителей к астрологам, прорицателям и тому подобное", ― сказал Грушецкий.

Напомним, в феврале КМИС проводил опрос по поводу веры украинцев в то, что Запад оказывает Украине поддержку по мере возможностей. 44% отметили снижение помощи от партнеров. Они считают, что Запад уже устал от войны. Однако 49% продолжают верить, что партнеры поддерживают Украину, насколько могут.

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменилось отношение к российскоязычным. Опрос КМИС показал изменение динамики в 2023 году.