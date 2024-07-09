Украинцы должны ехать домой? Следует ли переживать из-за громких заявлений европейских правых

Эстонские консерваторы придерживаются лозунга: держать чужих снаружи, а своих внутри

Последние недели не утихает конфликт вокруг раскола Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Ее лидер Мартин Хельме отметился громкими заявлениями о необходимости сокращения помощи Украине и отправке беженцев домой. Одна из претензий – активное использование в быту русского языка.

Должны ли беспокоиться наши соотечественники, которым предоставила убежище одна из стран Балтии. "Телеграф" разбирался в вопросе.

Чужие снаружи, свои внутри

Пока официальный Таллин выделяет значительные средства в поддержку Киева, разработал и продвигает "Военную стратегию победы Украины и поражения России", оппозиция настаивает: существенное уменьшение помощи будет способствовать решению внутренних проблем. Об этом, по сообщению издания ERR, говорилось, в частности, на съезде Консервативной народной партии, у которой 19 мест в эстонском парламенте.

Так, по мнению лидера партии Мартина Хельме, сокращение вдвое сумм, "вбрасываемых в коррупционную трясину в Украине" позволит сэкономить несколько сотен миллионов евро. И эти средства можно будет использовать в поддержку госохраны, а также даст пространство для снижения налогов.

Мартин Хельме выступает за то, чтобы держать чужих снаружи, имея в виду и беженцев из Украины.

При этом политик отметил, что следует заботиться о мире и искать дипломатические решения, чтобы не допустить эскалации. В целом же партия поддерживает Украину, но "Эстония превыше всего". В этот лозунг вкладывается и идея "держать чужих снаружи, а своих внутри". На практике это предполагает введение более жестких иммиграционных правил, особенно в отношении славян, и отправление домой тех, кто приехал в страну за время полномасштабной войны в Украине.

"Они могут называть себя украинцами, и большая часть из них родом из зоны боевых действий на востоке Украины, но они говорят по-русски, и очень большая часть из них повторяет нарративы Путина. Факт в том, что правительство Каи Каллас провело за два года большую русификацию, чем это удалось сделать Карлу Вайно, Иосифу Сталину или императору Александру III», — так резко высказался Хельме.

Но последние новости указывают на то, что EKRE сейчас стоит позаботиться, как держаться на плаву, ведь из-за внутренних конфликтов ее рейтинг стремительно падает. Так же партия активно теряет сторонников, о выходе из ее рядов уже заявили полтысячи человек.

В настоящее время те, кто не нашел понимания, уже заявили о создании новой политсилы "Эстонские националисты и консерваторы" (ERK). В своей программе, кроме намерений внесения изменений в Конституцию, которые позволят гражданам инициировать референдумы и избирать главу государства, речь идет о налогообложении иностранного капитала, соблюдении принципов социальной справедливости. Уделено внимание и украинскому вопросу, в частности, поддержке нашей борьбе за свободу.

Часть консерваторов создала новую партию и выступает за мир при безопасности для Украины.

"Как гуманисты мы за скорейшее заключение мира, но условия мира должны гарантировать независимость, безопасность и территориальную целостность Украины и других европейских стран. Семьи украинских солдат нужно пускать и поддерживать их в Эстонии. Но необходимо также позаботиться о том, чтобы Эстония не стала удобным местом для авантюристов, тем более для дезертиров, чтобы иммиграция не угрожала целям, сформулированным в нашей Конституции», – говорится в программном документе.

Украинский язык в Таллине не понимают

Заявления представителей националистической партии не остались без внимания как медийщиков, так и представителей нашей диаспоры в Эстонии. Они сходятся во мнении, что пока правые не имеют решающего голоса в местном парламенте, их заявления о каких-либо шагах в отношении военных беженцев носят декларативный характер. Хотя определенные изменения в отношении них и вообще войны с Россией все же в обществе наблюдаются. Это подчеркивал в разговоре с экснардепом Бориславом Березой журналист Аркадий Бабченко, который сейчас живет в эстонской столице.

Год назад Аркадий Бабченко забросал яйцами российское посольство в Таллинне и был задержан полицией.

– Таллин на 40% – русскоязычный город, потому что Россия много лет русский язык здесь насаждала, – отметил в интервью Аркадий. — И если ты начинаешь разговаривать на украинском языке, тебя никто не понимает. Соответственно, ты или переходишь на эстонский, который за год-два выучить невозможно, или на английский, который практически никто не знает в Украине, или на какой? На русский! Так, украинский язык исчез из общественного пространства Эстонии.

И сейчас украинцы говорят по-русски, время от времени переходя на украинский. На это эстонцы говорят, что для нас ничего не изменилось, потому что были одни славяне, которые говорят по-русски, а теперь стали другие. Конечно, говорят не все, большинство даже не замечает эту проблему, пока с ней не сталкивается.

Украинская символика и антивоенные лозунги присутствуют на улицах эстонских городов.

Замечу, что за последние полгода в Эстонии возросло количество молодых украинских мужчин. У меня на районе есть озеро, и вот раньше, если ты видел выпивающую компанию, которая слушает громко музыку, то это были гарантированно россияне. С 2022 года их не видно и не слышно. И их место полностью заняли украинцы. Поэтому когда Зеленский говорит, что мы защищаем НАТО, а граждане стран НАТО выходят на улицу и видят невероятное количество украинских мужчин, то они думают, так это вы у нас защищаетесь.

Во-вторых, изменилось качество украинских беженцев. Если до этого прямо было видно по выражению глаз, поведению, что люди убегали из-под обстрелов, из-под бомб, то сейчас это совсем другой контингент. Соответственно, упомянутые заявления лидера EKRE Мартина Хельме падают на подготовленную почву, и с этим ничего не сделаешь. Я не думаю, что Эстония сейчас совершит разворот в сторону правопопулистских идей, как это происходит в Германии, Франции и Нидерландах, однако это влияние и здесь растет, — заметил Бабченко.

Не ждать у моря погоды, а добиваться цели

Глава Конгресса украинцев Эстонии Вера Конык также отмечает, что партия EKRE, хоть и получила представительство в парламенте, но не имеет решающего голоса. Поэтому страна продолжает и выделять мощную финансовую поддержку и оказывать убежище беженцам от войны.

— Эта партия демонстрирует некий дуализм. С одной стороны, ее представители поддерживают Украину, голосуют за все документы, которые парламент принимает по этому вопросу, — отмечает в разговоре с "Телеграфом" Вера Даниловна. — С другой — акцентируют внимание на том, что часть денег может теряться из-за коррупции. О ней говорили и до полномасштабного вторжения, но сейчас это словно отошло на второй план, потому что страшнее беда, в которой Украину всесторонне поддерживает Эстония.

В эстонском правительстве в лице премьера Каи Каллас (на фото справа) украинцы (в центре Вера Конык) находят поддержку.

Что касается мигрантов, в том числе и выходцев из Африки и Азии, то EKRE выступала против них и до полномасштабного вторжения. С его началом страна получила массовую волну беженцев из Украины и продолжает принимать наших сограждан. Сейчас речь идет о 5,6% от общей численности населения – это очень значительная цифра. Мы знаем, что приезжают преимущественно из восточных и южных областей, жители которых часто говорят по-русски.

И это не очень радует эстонцев (честно говоря, и мне не нравится, что наши соотечественники выбирают для общения этот язык), потому что они очень любят, уважают и берегут свой язык. Но это не значит, что беженцев лишают помощи, в целом рядовые граждане очень и очень хорошо относятся к украинцам, — отмечает собеседница.

По словам Веры Конык, убежище в Эстонии украинцам будут предоставлять до марта 2026 года. Но сейчас тех, кто оформляет временную защиту, стали более тщательно проверять.

— Если в 2022 году практически не смотрели ни на что, принимали всех, даже без паспортов, то сейчас Департамент полиции и пограничной охраны подробно рассматривает каждое дело, — констатирует Вера Даниловна. — Изучают предоставленные документы, подходят индивидуально, потому что если человек в течение года несколько раз посещал Украину на длительное время, то логично возникает вопрос, нужна ли ему защита.

Сознательные украинцы в Эстонии всячески лелеют родной язык и учат язык государства, где получили убежище.

Но в целом, повторюсь, отношение нормальное, и со стороны рядовых эстонцев, и со стороны власти. Все стараются помочь. По-прежнему Эстония способствует адаптации новоприбывших беженцев из Украины. Это и бесплатные языковые курсы, потому что знание эстонского языка обязательно, и курсы переквалификации, и курсы для предпринимателей. Многие украинцы открывают свое дело, сдают языковые экзамены на уровень B1-B2, устраиваются на работу. То есть в любом деле, если есть желание, настойчивость, люди не сидят и ждут у моря погоды, а достигают своей цели. Так что еще раз повторюсь: большинство эстонцев дружелюбно относятся и поддерживают украинцев, жертвуют средства, волонтерят в пользу Украины и тому подобное.

Как сообщал "Телеграф", в министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил запретить в стране деятельность Московского патриархата.