"Нет другого выбора": в Эстонии хотят пойти на радикальный шаг в отношении Московского патриархата в стране

Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, заявил глава МВД страны

В то время как в Украине "завис" закон о запрете УПЦ МП, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс намерен предложить Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в стране) признать Московский патриархат террористической организацией. Цель в том, чтобы запретить его деятельность в Эстонии.

Об этом Ляэнеметс заявил в прямом эфире передачи "Первая студия" на телеканале ETV, пишет Postimees. Отмечается, что ранее Ляэнеметса призвал Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) выйти из подчинения российского патриарха Кирилла. Однако представитель ЭПЦ МП заявил, что их церковь не находится в прямом подчинении Московского патриарха и не могут нести ответственность за звучащие в Москве высказывания в поддержку войны России против Украины. Тем самым, он по сути отверг требование главы МВД.

Лаури Ляэнеметс отметил, что основываясь на экспертизе МВД и оценке Полиции безопасности, которая только что поступила к нему, у него как у министра внутренних дел не остается другого выбора, кроме как самому принять меры для разрыва связей между ЭПЦ МП и Московским патриархом. Он подчеркнул, что это не повлияет на прихожан ЭПЦ МП.

"С учетом имеющегося контекста, у меня как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающий в своей деятельности терроризм. Министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность действующей здесь церковной организации. Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны … Мы должны понимать, что сегодня Московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире", — пояснил министр.

Он добавил, что за два года пребывания на посту главы МВД, ему пришлось четыре раза вызывать представителей ЭПЦ МП по вопросам безопасности. Однако позиция, озвученная по итогам собора Русской православной церкви вывела ситуацию с безопасностью на новый уровень.

Напомним, в итоговом документе собора РПЦ война РФ против Украины признана "священной". Более того, в этом усматривается "высший смысл существования России".

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