Чужой против хищницы: почему поссорились путинские пропагандисты Лебедев и Мизулина

Раскол в строю кремлевских пропагандистов набирает обороты

В российском медиапространстве разгорелся неожиданный конфликт между известными пропагандистами режима Путина. Скандально известный дизайнер Артемий Лебедев и Екатерина Мизулина, ранее выступавшие единым фронтом в поддержку кремлевской политики, оказались по разные стороны баррикад.

Противостояние началось после того, как Артемий Лебедев публично раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета, которую возглавляет Мизулина. Лебедев обвинил организацию в чрезмерном контроле над интернет-пространством и ущемлении свободы слова.

"У неё нет никакой должности. Её Лига безопасного интернета — ху**я на палке. Я тоже могу сказать, что у меня Лига налепленных пельменей, и идти всех еб**ь и рассказывать, как надо себя вести" – заявил Лебедев, после чего Мизулина заявила, что подает судебный иск о защите чести и достоинства.

Кто такой Артемий Лебедев?

Артемий Лебедев — известный российский дизайнер и блогер, основатель "Студии Артемия Лебедева", сын писательницы Татьяны Толстой и профессора-филолога Андрея Лебедева. Несмотря на свою пропутинскую позицию, Лебедев имеет связи с Украиной:

до недавнего времени владел квартирой в Киеве, она же – офис-студия Артемия Лебедева по ул. Саксаганского, д. 26,

успешно вел бизнес в Украине до начала полномасштабного вторжения России, но попал под санкции.

В июне 2022 года незаконно оказался на территории оккупированной россиянами ЗАЭС. Ему сообщено о подозрении по статье об отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Его позиция относительно войны предельно ясна. "Русские войска завоевывают русские территории, которые всегда были русскими, но просто они по ошибке были подарены Украине, а Украина решила, что теперь можно не пускать туда русских. Конечно же, я за то, чтобы русские войска взяли Одессу, выкинули Зеленского из власти, открыли границы и отменили визы" – говорил Лебедев. Также еще в 2017 году он заявлял, что Украина — это регион России.

В 2023 году YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева с 1 млн подписчиков, где тот публиковал обзоры новостей, своих путешествий и чужих дизайнерских решений. Причиной блокировки было указано "нарушение условий использования" платформы. Лебедев жестко отреагировал на это решение, оскорбив ответственных лиц, назвав их гомосексуалами и пожелав им гореть в аду. После этого он создал новый канал, который также был заблокирован через неделю. Лебедева регулярно осуждают за плагиат, мат в блогах, тесные контакты с властями и госзаказы.

Екатерина Мизулина: факты и слухи

Екатерина Мизулина — директор Лиги безопасного интернета, дочь сенатора Елены Мизулиной. Мизулина-старшая активно боролась с гей-пропагандой и использованием нецензурной лексики в интернете. Ее дочь, Екатерина Мизулина, продолжила семейную традицию, направленную на защиту нравственности в России. О Екатерине известно следующее:

активно продвигает идеи цензуры в интернете,

выступает за усиление государственного контроля над информационным пространством.

К концу 2023 года Мизулина написала как минимум 170 доносов, приведших к административному или уголовному преследованию граждан. Ее действия привели к вынужденной эмиграции некоторых лиц или их публичному покаянию. Но несмотря на свою репрессивную деятельность, она пользуется популярностью среди подростков благодаря гламурному образу и активности в Telegram. С января 2024 года Мизулина внесена в санкционный список 27 стран Евросоюза за нарушение прав человека и "серьезные и систематические нарушения свободы выражения мнений".

В российских оппозиционных кругах циркулируют слухи о связи Мизулиной с Владимиром Путиным, эту информацию подтверждают в британских СМИ. Ее сравнивали с предыдущей любовницей Путина, Светланой Кривоногих, владелицей стриптиз-клуба и мультимиллионером из Санкт-Петербурге и, как утверждается, матерью внебрачной дочери Путина Луизы, которой 20 лет.

Конфликт между Артемием Лебедевым и Екатериной Мизулиной выходит далеко за рамки личной неприязни. Но независимо от исхода этого противостояния, оно уже стало сигналом растущего напряжения внутри пропагандистской машины Кремля.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский ресторатор Савелий Либкин жестко отреагировал на заявления Лебедева касательно Одессы. Либкин прямым текстом послал пропагандиста.