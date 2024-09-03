Любили "выпить": какие фамилии давали любителям кабаков и корчмы

Эти украинцы были частыми посетителями кабака и корчмы.

Украинский язык богат разнообразием фамилий, которые отражают различные аспекты жизни наших предков. Большинство из них связано с внешностью или профессией человека. Однако есть и те, которые закрепились на основе привычек или предпочтений личности.

Интересную информацию о происхождении украинских фамилий можно найти в книге "Современные украинские фамилии" Юрия Редько. Автор раскрывает происхождение многих фамилий, в частности, связанных с пристрастием к алкогольным напиткам.

Среди украинских фамилий есть немало указывающих на любовь к выпивке. Например, фамилия Нализько происходит от глагола "нализаться", что значит напиться. Интересно, что префикс "на-" часто встречается в фамилиях, образованных от глаголов.

Фамилии Крамарук и Крамарчук могут указывать, что предки их носителей торговали алкоголем. Человека, который продавал водку и другие спиртные напитки, называли "шинкарем" или "корчмарем" (по-русски трактирщик). От этих слов образовались фамилии Шинкар, Шинкарук и Шинкарюк. Последнее является фонетическим вариантом предыдущего.

Стоит отметить, что подобные фамилии могли давать не только продавцам алкоголя, но и тем, кто его активно потреблял. К таковым относятся фамилии Цідибрага, Наливайко, Оковитий, Пияко и Непийпиво. Каждый из них имеет свою интересную историю.

Фамилия Цідибрага, вероятно, происходит от привычки "цедить" алкоголь, то есть пить его медленно, смакуя. Наливайко может указывать на человека, который любил "наливать" себе или другим. Оковитий — это старинное название водки, так что носители этой фамилии могли быть поклонниками этого напитка. Фамилия Пияко говорит сама за себя – его носитель, скорее всего, любил выпить.

Это яркий пример того, как народное творчество и наблюдательность отразились в фамилиях. Они не только указывают на определенные привычки или предпочтения, но и содержат в себе частицу истории и культуры украинского народа.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии указывают на то, что их носители являются предками запорожских казаков. Если ваше звучит так, то, вероятно, вы являетесь предками казацкого рода.