Девушка Дурова впервые после ареста засветилась в сети (фото)

Не обошлось и без фотографий Франции

Девушка основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова впервые после его задержания опубликовала пост в Instagram. В нем она поблагодарила всех подписчиков за поддержку.

В посте девушка опубликовала несколько фото, не указывая геолокацию. Однако на одном из кадров зафиксирована Эйфелева башня.

"Дорогие друзья, новые друзья и семья! Я благодарна, что вы есть в моей жизни. Уровень поддержки, которую я получаю, невероятный. Я не могла вернуться раньше, но я рада сообщить вам, что все хорошо", — говорится в сообщении.

По словам девушки, сейчас в сети распространяется много ложной информации, которую в будущем она, возможно, опровергнет. Ведь в посте сказано: "это тема для будущего".

В сообщении девушки только первое фото с ее изображением, далее следуют красивые пейзажи и кадры Парижа. Из чего выплывает, что 24-летняя Юлия Вавилова до сих пор находится во Франции.

Пользователи в сети под постом оставили разные комментарии. Есть те, кто посмеялся над отсутствием геолокации, а есть те, кто поддержали девушку и Павла Дурова.

Напомним, по данным СМИ, Юлия Вавилова, которую считают девушкой Дурова, опубликовала пост в Инстаграм с включенной геолокацией. Именно эта информация якобы помогла французским правоохранителям определить местонахождение Павла Дурова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Павел Дуров впервые прокомментировал свое задержание и пригрозил Франции.