Основателю Telegram Павлу Дурову официально предъявлены обвинения: что ему инкриминируют

Дурову запрещено покидать территорию Франции, кроме того, он должен внести залог в пять миллионов евро

Основателю и генеральному директору мессенджера Telegram Павлу Дурову 28 августа официально предъявлены обвинения в ряде правонарушений. Несмотря на то, что Дурова освободили из-под стражи днем 28 августа, ему запрещено покидать территорию Франции, а также придется внести залог.

Официальное решение обнародовал Парижский судебный трибунал. В документе перечисляются семь пунктов по правонарушениям, в которых Дурову во Франции выдвинуты обвинения:

Администрирование онлайн-платформы для незаконных транзакций;

Соучастие в обеспечении незаконных транзакций;

Соучастие в хранении порноматериалов, в том числе с несовершеннолетними;

Соучастие в обороте наркотиков;

Соучастие в мошенничестве;

Предоставление криптологических услуг, не обеспечивающих функции аутентификации;

Отказ предоставить необходимую информацию или документы по запросу уполномоченных органов.

За Дуровым установлен судебный надзор. Ему запрещено покидать территорию Франции, кроме того, он должен внести залог в пять миллионов евро и два раза в неделю отмечаться в полиции. Следует отметить, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. Представители прессы не смогли увидеть ни самого Дурова, ни других участников процесса.

Как сообщалось ранее, Дуров был задержан ночью 24 августа во Франции, где самолет приземлился для дозаправки. Французские власти выдвинули ему ряд обвинений – содействие терроризму, торговля наркотиками, мошенничество, отмывание денег, распространение детской порнографии, обход санкций и т.п., ему грозит до 20 лет за решеткой.

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал задержание Павла Дурова, одного из создателей популярного мессенджера Telegram. По его словам, это никоим образом нельзя назвать политическим решением.