Маркетологи от Бога: в Украине продают "счастливую" кровать для зачатия детей

Отдадут тому, кто больше заплатит

В социальной сети Facebook появилось необычное объявление — корреспондент выставил на продажу "счастливую кровать". Автор утверждает, что благодаря кровати имеет пятерых детей.

Цена на товар не установлена — продавец обещает отдать его тому, кто предложит наибольшую сумму. Информация об этом появилась в группе "Нововолынск инфо" на Facebook.

Текст объявления лаконичен: "Продам счастливую кровать. Благодаря ей имеем ПЯТЕРО ДЕТЕЙ. Особенно подходит тем, кто хочет иметь детей. Цена — кто больше даст".

Пока неизвестно, нашелся ли покупатель на этот необычный лот. Однако пользователи сети активно отреагировали на объявления. Мы собрали несколько забавных комментариев.

Один из пользователей в шутку отметил: "Страшненько будет на нем спать. Такой лежишь себе на кровати и чувствуешь, как беременеешь". Другой комментатор оценил маркетинговые способности автора объявления: "Автор маркетолог от Бога".

Были и те, кто предложил альтернативный способ монетизации: "Сдавайте в аренду. Больше заработаете".

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