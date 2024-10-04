Маркетологи від Бога: в Україні продають "щасливе" ліжко для зачаття дітей

Віддадуть тому, хто більше заплатить

У соціальній мережі Facebook з'явилося незвичайне оголошення — дописувач виставив на продаж "щасливе ліжко". Автор стверджує, що завдяки ньому має п'ятеро дітей.

Ціну на товар не встановлено — продавець обіцяє віддати ліжко тому, хто запропонує найбільшу суму. Інформація про це з'явилася у групі "Нововолинськ інфо" на Facebook.

Текст оголошення лаконічний: "Продам щасливе ліжко. Завдяки ньому маємо П'ЯТЕРО ДІТЕЙ. Особливо підходить тим, хто хоче мати дітей. Ціна — хто більше дасть".

Наразі невідомо, чи знайшовся покупець на цей незвичайний лот. Проте користувачі мережі активно відреагували на оголошення. Ми зібрали кілька кумедних коментарів.

Один з користувачів жартома зазначив: "Страшненько буде на ньому спати. Такий лежиш собі на ліжку та відчуваєш, як вагітнієш". Інший коментатор оцінив маркетингові здібності автора оголошення: "Автор маркетолог від Бога".

Були й ті, хто запропонував альтернативний спосіб монетизації: "Здавайте в оренду. Більше заробите".

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у соцмережах торгують документами Євросоюзу. Facebook, Instagram, YouTube — саме в цих соцмережах пропозиції еміграції рекламують найбільш агресивно.