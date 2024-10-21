Историк назвал истинные причины закрытия журнала "Основа" и это не давление Российской империи

"Основа" — первый украинский общественно-политический и литературно-художественный журнал в Российской империи

Журнал "Основа" в 19 веке был важнейшим элементом для распространения национального сознания. Однако, несмотря на свою важность для украинского движения, у журнала были серьезные проблемы с распространением. Причиной этого была высокая стоимость годовой подписки – она составляла 8,5 рубля.

Эта сумма оказалась непосильной для большинства крестьян и рабочих, что значительно ограничивало круг читателей издания. Но это не все проблемы, которые повлекли закрытие журнала, считает историк, сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины Вадим Назаренко.

Так, Вадим Назаренко отметил, что годовая подписка на журнал "Основа" стоила 8,5 рубля. "Для крестьянина (грамотного, а их еще немного) – немалые деньги. Это полтора месяца на сахарном заводе работать или батрачить 3-4 месяца", — написал историк.

По его словам, журнал был рассчитан не на крестьян, а на интеллигенцию и помещиков со средней прибылью. Для них эта цена была доступна. "Но выписывать журнал они не спешили", — заметил Назаренко.

Историк подчеркнул, что одна из причин закрытия "Основы" — ее нерентабельность. Проанализировав тогдашние цены и заработки, он пришел к выводу, что украинское национальное движение в 1860 году еще не имело мощи и популярности среди местной элиты.

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Вадим Назаренко также упомянул о Пантелеймоне Кулише, который в начале 1870-х годов получал в Варшаве зарплату в 5000 рублей. Историк предположил, что с такими средствами Кулиш мог существенно повлиять на развитие журнала десятилетием раньше.

Справка. "Основа" — первый украинский общественно-политический и литературно-художественный журнал в Российской империи. Он выходил ежемесячно с января 1861 года по сентябрь 1862 года в Петербурге. Издателями были Василий Белозерский, Пантелеймон Кулиш, Николай Костомаров и другие.

Журнал сыграл немаловажную роль в формировании украинской идентичности и развитии национального движения. На его страницах печатались произведения Тараса Шевченко, Леонида Глебова, Степана Руданского и других известных авторов. "Основа" уделяла особое внимание вопросам украинского языка, истории и национального характера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что историк интересно ответил, имеет ли Зеленский шансы "заслужить" место на банкнотах гривны. Он подумал, что для этого должен сделать действующий глава Украины.