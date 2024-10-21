Історик назвав справжні причини закриття журналу "Основа" і це не тиск Російської імперії

"Основа" — перший український суспільно-політичний і літературно-мистецький журнал у Російській імперії

Журнал "Основа" у 19 столітті був надважливим елементом для поширення національної свідомості. Однак, попри свою важливість для українського руху, журнал мав серйозні проблеми з поширенням. Причиною цього була висока вартість річної передплати — вона становила 8,5 рубля.

Ця сума виявилася непосильною для більшості селян та робітників, і це значно обмежувало коло читачів видання. Та це не всі проблеми, які спричинили закриття журналу, вважає історик, співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України Вадим Назаренко.

Так, Вадим Назаренко зазначив, що річна передплата на журнал "Основа" коштувала 8,5 рублів. "Для селянина (грамотного, а їх ще небагато) – немалі гроші. Це півтора місяця на цукроварні робити чи наймитувати 3-4 місяці", — написав історик.

За його словами, журнал був розрахований не на селян, а на інтелігенцію та поміщиків із середнім прибутком. Для них ця ціна була доступною. "Але виписувати журнал вони не поспішали", — зауважив Назаренко.

Історик підкреслив, що одна з причин закриття "Основи" — її нерентабельність. Проаналізувавши тогочасні ціни та заробітки, він дійшов висновку, що український національний рух у 1860 році ще не мав потуги і популярності серед місцевої еліти.

Допис Вадима Назаренка у Facebook

Вадим Назаренко також згадав про Пантелеймона Куліша, який на початку 1870-х років отримував у Варшаві зарплату в 5000 рублів. Історик припустив, що з такими коштами Куліш міг би суттєво вплинути на розвиток журналу десятиліттям раніше.

Довідка. "Основа" — перший український суспільно-політичний і літературно-мистецький журнал у Російській імперії. Він виходив щомісячно з січня 1861 року до вересня 1862 року в Петербурзі. Видавцями були Василь Білозерський, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров та інші.

Журнал відіграв важливу роль у формуванні української ідентичності та розвитку національного руху. На його сторінках друкувалися твори Тараса Шевченка, Леоніда Глібова, Степана Руданського та інших відомих авторів. "Основа" приділяла особливу увагу питанням української мови, історії та національного характеру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що історик цікаво відповів, чи має Зеленський шанси "заслужити" місце на банкнотах гривні. Він поміркував, що б для цього мав зробити чинний глава України.