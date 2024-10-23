Как на смартфоне перевести часы на зимнее время (инструкция)

В ночь с 26 на 27 октября 2024 в 4:00 с трелки часов нужно перевести на один час назад. Это будет последний перевод времени в Украине.

" Телеграф " поведает, как переводить время на гаджетах. А также, как понять, что часы автоматически перевелись и где проверить актуальное время.

Как проверить корректность времени на устройствах:

Смартфоны и планшеты:

iOS : Откройте "Настройки" → "Основные" → "Дата и время". Убедитесь, что опция "Автоматически" включена.

: Откройте "Настройки" → "Основные" → "Дата и время". Убедитесь, что опция "Автоматически" включена. Android : "Настройки" → "Система" → "Дата и время". Должна быть активирована функция "Автоматическое определение времени"

Компьютеры:

Windows : Щелкните правой кнопкой на часы → "Настроить дату/время" → Убедитесь, что "Установка времени автоматически включена"

: Щелкните правой кнопкой на часы → "Настроить дату/время" → Убедитесь, что "Установка времени автоматически включена" MacOS : "Системные параметры" → "Дата и время" → "Установка автоматически"

Чтобы проверить точное время, можно использовать официальные источники, такие как time.is.

Отметим, что большинство современных гаджетов переводят время автоматически. Убедитесь, что в настройках активирована соответствующая функция.

Перевод часов — что известно

Переход весной на летнее время и возвращение осенью к зимнему в Украине официально был введен в 1981 году (при СССР) — для экономии электроэнергии и более рационального использования дневного света.

В настоящее время перевод часов дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Итак, этой осенью для перехода на зимнее время стрелки часов нужно будет перевести на 1 час назад в воскресенье, 27 октября (в 4 часа ночи).

Другими словами, переход на зимнее время для украинцев состоится в ночь с 26 на 27 октября, и поспать при этом можно будет на час дольше.

Вопрос отказа от перехода на летнее время (и соответственно назад) неоднократно поднимался Верховной Радой и общественными деятелями, однако в течение длительного времени оставался открытым, поскольку депутаты не могли определиться, какое время покидать — зимнее или летнее.

Суть проблемы заключалась в том, что в Украине достаточно большое расстояние между восточными и западными областями. Это несколько усложняет жизнь в одном часовом поясе всей страной на протяжении всего года. В то же время, большинство специалистов отмечали: не переводить стрелки часов в Украине реально.

В июле 2024 года Верховная Рада одобрила законопроект №4201, которым предусматривается отказ от перевода часов в Украину на летнее время. Он определяет "фиксацию" на территории нашего государства зимнего времени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие могут быть последствия после отказа от перевода часов в Украину.