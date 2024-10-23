Як на смартфоні перевести годинник на зимовий час (інструкція)

В ніч з 26 на 27 жовтня 2024 року о 4:00 стрілки годинників потрібно перевести на одну годину назад. Це буде останнє переведення часу в Україні.

"Телеграф" розповість, як переводити час на гаджетах. А також, як зрозуміти, що годинник автоматично перевівся і де перевірити актуальний час

Як перевірити коректність часу на пристроях:

Смартфони та планшети:

iOS : Відкрийте "Налаштування" → "Основні" → "Дата і час". Переконайтеся, що увімкнено опцію "Автоматично"

: Відкрийте "Налаштування" → "Основні" → "Дата і час". Переконайтеся, що увімкнено опцію "Автоматично" Android: "Налаштування" → "Система" → "Дата і час". Має бути активована функція "Автоматичне визначення часу"

Комп'ютери:

Windows : Клацніть правою кнопкою на годинник → "Налаштувати дату/час" → Перевірте, що "Встановлювати час автоматично" увімкнено

: Клацніть правою кнопкою на годинник → "Налаштувати дату/час" → Перевірте, що "Встановлювати час автоматично" увімкнено MacOS: "Системні параметри" → "Дата і час" → "Встановлювати автоматично"

Щоб перевірити точний час, можна скористатися офіційними джерелами, такі як time.is.

Зазначимо, що більшість сучасних гаджетів переводять час автоматично. Варто лише переконатися, що в налаштуваннях активована відповідна функція.

Переведення годинників — що відомо

Перехід навесні на літній час і повернення восени до зимового в Україні офіційно запровадили у 1981 році (за часів СРСР) — для економії електроенергії та більш раціонального використання денного світла.

Зараз переведення годинника двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Отже, цієї осені для переходу на зимовий час стрілки годинників потрібно буде перевести на 1 годину назад у неділю, 27 жовтня (о 4 годині ночі).

Іншими словами, перехід на зимовий час для українців відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня й поспати при цьому можна буде на годину довше.

Питання відмови від переходу на літній час (і, відповідно, назад) неодноразово порушувалося Верховною Радою та громадськими діячами, проте впродовж тривалого часу залишалось відкритим, оскільки депутати не могли визначитися, який час залишати — зимовий чи літній.

Суть проблеми полягала в тому, що в Україні — досить велика відстань між східними та західними областями. Це дещо ускладнює життя в одному часовому поясі всією країною впродовж цілого року. Водночас більшість фахівців зазначали: не переводити стрілки годинника в Україні реально.

У липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроєкт №4201, яким передбачається відмова від переведення годинників в Україні на літній час. Натомість він визначає "фіксацію" на території нашої держави зимового часу.

Раніше "Телеграф" розповідав, які можуть бути наслідки після відмови від переведення годинників в Україні.