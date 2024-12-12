День сухопутных войск Украины 12 декабря: открытки и картинки для военных
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В этот день не забудьте поздравить близких, которые служат в сухопутных войсках
Сегодня, 12 декабря, в отмечается важный профессиональный праздник — День сухопутных войск Украины. Во время войны этот праздник обретает особое значение, это хорошая возможность поздравить и поблагодарить за службу военных, которые служат в сухопутных войсках.
В День сухопутных войск Украины чествуют механизированные, танковые, ракетные и десантные войска, артиллерию и других военнослужащих, ведущих наземные операции. Именно благодаря мужественным украинским военным Украина достойно дает отпор вражеским российским войскам, которые пришли оккупировать наши территории.
Праздник День сухопутных войск — отличная возможность вспомнить о подвигах украинских военных и поблагодарить их за тяжелую службу в непосредственной близости к врагу. Поздравьте знакомых военных, которые служат в сухопутных войсках, написав им теплые слова поздравлений и отправив милую картинку в соцсетях. "Телеграф" собрал подборку открыток, чтобы вы могли поздравить близких и знакомых военных.
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