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День сухопутных войск Украины 12 декабря: открытки и картинки для военных

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Сегодня отмечается День сухопутных войск Украины Новость обновлена 12 декабря 2024, 09:29
Сегодня отмечается День сухопутных войск Украины. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот день не забудьте поздравить близких, которые служат в сухопутных войсках

Сегодня, 12 декабря, в отмечается важный профессиональный праздник — День сухопутных войск Украины. Во время войны этот праздник обретает особое значение, это хорошая возможность поздравить и поблагодарить за службу военных, которые служат в сухопутных войсках.

В День сухопутных войск Украины чествуют механизированные, танковые, ракетные и десантные войска, артиллерию и других военнослужащих, ведущих наземные операции. Именно благодаря мужественным украинским военным Украина достойно дает отпор вражеским российским войскам, которые пришли оккупировать наши территории.

Праздник День сухопутных войск — отличная возможность вспомнить о подвигах украинских военных и поблагодарить их за тяжелую службу в непосредственной близости к врагу. Поздравьте знакомых военных, которые служат в сухопутных войсках, написав им теплые слова поздравлений и отправив милую картинку в соцсетях. "Телеграф" собрал подборку открыток, чтобы вы могли поздравить близких и знакомых военных.

День сухопутных войск, открытки, картинки, поздравления
День сухопутных войск, открытки, картинки
День сухопутных войск 2024, открытки, картинки
День сухопутных войск 2024, открытки, картинки
День сухопутных войск 2024, открытки, картинки

Ранее "Телеграф" публиковал календарь на декабрь 2024. Сколько выходных и какие праздники будут отмечать украинцы.

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#Праздник #День сухопутных войск #Открытки