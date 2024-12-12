День сухопутних військ України 12 грудня: листівки та картинки для військових

Цього дня не забудьте привітати близьких, котрі служать у сухопутних військах

Сьогодні, 12 грудня, відзначається важливе професійне свято — День сухопутних військ України. Під час війни це свято набуває особливого значення, це хороша можливість привітати та подякувати за службу військових, які служать у сухопутних військах.

У День сухопутних військ України вшановують механізовані, танкові, ракетні та десантні війська, артилерію та інших військовослужбовців, які ведуть наземні операції. Саме завдяки мужнім українським військовим Україна гідно дає відсіч ворожим російським військам, які прийшли окупувати наші території.

Свято День сухопутних військ — чудова нагода згадати про подвиги українських військових і подякувати їм за важку службу в безпосередній близькості до ворога. Привітайте знайомих військових, які служать у сухопутних військах, написавши їм теплі слова привітань та надіславши милу картинку в соцмережах. "Телеграф" зібрав добірку листівок, щоб ви могли привітати близьких та знайомих військових.

Раніше "Телеграф" публікував календар на грудень 2024 року. Скільки вихідних та які свята відзначатимуть українці.