С Днем сухопутных войск 2024! Самые красивые патриотические поздравления в картинках и открытках

Отправьте картинку тем, кто сейчас не рядом, и поздравьте с профессиональным праздником

День Сухопутных войск Украины, который отмечается сегодня, 12 декабря, — это особый праздник, который чествует тех, кто стоит на защите нашего государства. Это повод выразить благодарность военнослужащим, ветеранам и всем, кто причастен к многочисленному виду Вооруженных сил Украины.

В 2024 году этот праздник приобретает особый вес, ведь Украина продолжает бороться за свою независимость и территориальную целостность. Наши Сухопутные войска демонстрируют несокрушимость духа и силу в условиях современных реалий.

День Сухопутных войск был основан указом Президента Украины в 1997 году. Дата выбрана не случайно: именно 12 декабря 1917 Генеральный секретариат Центральной Рады принял решение о создании украинских регулярных военных формирований.

Сухопутные войска – это основа Вооруженных сил Украины, которые играют важную роль в защите нашего государства. Их задачи – оборона, помощь гражданскому населению и т.д. Помним, что благодаря им мы можем быть в безопасности и просыпаться в теплых кроватях каждое утро.

Очень важно благодарить всех военных, однако в этот день стоит поздравить с профессиональным праздником именно тех, кто служит в сухопутных войсках. Для этого "Телеграф" собрал для вас красивые открытки, чтобы вы могли прислать их знакомым, друзьям и коллегам, которые сейчас стоят на защите нашего государства и выразитб свою благодарность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой церковный праздник 12 декабря. В этот день есть запреты, которых следует соблюдать, если вы хотите избежать нищеты.