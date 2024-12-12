З Днем сухопутних військ 2024! Найкрасивіші патріотичні привітання у картинках та листівках

Надішліть картинку тим, хто зараз не поруч, і привітайте з професійним святом

День Сухопутних військ України, який відзначається сьогодні, 12 грудня, — це особливе свято, що вшановує тих, хто стоїть на захисті нашої держави. Це привід висловити вдячність військовослужбовцям, ветеранам і всім, хто причетний до найчисельнішого виду Збройних сил України.

У 2024 році це свято набуває особливої ваги, адже Україна продовжує боротися за свою незалежність та територіальну цілісність. Наші Сухопутні війська демонструють незламність духу та силу в умовах сучасних реалій.

День Сухопутних військ був заснований указом Президента України у 1997 році. Дата обрана не випадково: саме 12 грудня 1917 року Генеральний секретаріат Центральної Ради ухвалив рішення про створення українських регулярних військових формувань.

Сухопутні війська — це основа Збройних сил України, які відіграють надважливу роль у захисті нашої держави. Їхні завдання — оборона, допомога цивільному населенню тощо. Пам'ятаємо, що саме завдяки їм ми можемо бути у безпеці та прокидатися у теплих ліжках щоранку.

Дуже важливо висловлювати подяку усім військовим, однак цього дня варто привітати з професійним святом саме тих, хто служить у сухопутних військах. Для цього "Телеграф" зібрав для вас красиві листівки, щоб ви могли надіслати їх знайомим, друзям та колегам, які зараз стоять на захисті нашої держави і висловити свою вдячність.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке церковне свято 12 грудня. Цього дня є заборони, яких варто дотримуватись, якщо ви хочете уникнути злиднів.