Вы не поверите: над Киевом летал огромный дирижабль, который перевозил пассажиров (фото)

Минутка увлекательной истории

В Киеве в далеком 1911 году происходили коммерческие полеты дерижабля над городом. Воздушное судно символически называлось "Киев" и его конструктором был Федор Андерс. Столичный аэростат был построен на частные средства и использовался для перевозок гражданских лиц.

"Телеграф" рассказывает читателям историю киевского дирижабля, который пользовался огромной популярностью как среди простых горожан, так и среди представителей бизнеса.

Как выглядел дирижабль "Киев" и кто его создал

Первый в Киеве дерижабль был сконструирован и построен Федором Фердинандовичем Андерсом. Он родился 2 июня 1868 года в столице. Его отец Фердинанд Андерс проработал токарем на заводе "Арсенал". Семья имела немецкие корни, хотя уже длительное время проживала на территории Украины.

Федор учился в училище землеустроения. С 1909 года в Киеве начинает активно работать сообщество воздухоплавания и Андерс увлекается идеей создания дирижабля.

Частично 35-метровый дирижабль "Киев" был построен и на деньги киевлян, собранные на благотворительном "авиабалу" в Публичной библиотеке в январе 1911 года. На том мероприятии было городское начальство, местная элита журналисты и авиаторы.

В те времена благотворительность была в моде и граждане охотно жертвовали деньги на благие дела и инновационные разработки. К полученным средствам Андерс добавил свои и на эти деньги построил дирижабль.

Мотор и оболочку он купил на собственные средства, вырученные при помощи благотворительного аэробала. Остальные элементы же он создал сам. Первый полёт дирижабля произошёл при публичной демонстрации 6 августа в 5 часов 15 минут.

В тот день при полном безветрии Андерс вместе с механиком Вессером на борту совершил успешный полёт над Подолом по направлению к Вышгороду. Дирижабль держал высоту от 18 до 20 метров.

Уже 22 октября изобретатель расширил маршрут: из купеческих садов он пролетел над Подолом, Оболонью, долетел до Вышгорода и вернулся назад.

За год аэростат совершил более 150 полётов и перевёз около 200 пассажиров. Общество пристально следило за успехами дирижабля и проявляло к этому "виду транспорта" повышенный интерес.

Кроме этого полеты на аэростате активно рекламировали: "цена за вход 50 копеек, учащимся — 27 копеек".

Газеты того времени писали о технических характеристиках аэростата так: "Дирижабль имеет объем 890 м³. На нем установлен мотор "Анзани" на 25 лошадиных сил с водяным охлаждением. Длина баллона 51 аршин, а лодки, подвешенной к баллону, — 25 . С одной стороны лодки установлен двигатель и другие механические устройства, а с другой — небольшая металлическая корзина для пассажиров".

Позже совершали даже коммерческие полеты между Майданом Незалежности и Трухановым островом. Летал так дирижабль целый год, но потом случилось ЧП. 12 августа 1912 года был последний полёт дирижабля "Киев" и произошел он на открытии первого в городе стадиона – "Спортивного поля" на Лукьяновке . В тот день Андерс приболел, поэтому пилотом был его помощник – сын Владимир.

Тот набрал высоту, сделал круг над городом и тут дирижабль попал в сильный воздушный поток и его понесло вверх. На спасение послали самолёт, но спасти дирижабль не удалось. На высоте 1,5 км пилоту самолёта пришлось поворачивать назад. Носило дирижабль несколько часов.

Ночью оболочка дирижабля стала влажной и он стал спускаться. Далеко за городом дирижабль сел. Сын Андерса пытался отремонтировать дирижабль, завёл двигатель, но тот загорелся. К счастью, Владимир не пострадал.

9 октября 1912 Андерс представил чертежи второй модели дирижабля под рабочим названием "Киев-2". Теперь дирижабль должен был стать больше и перевозить 12 пассажиров, а не 3. Он также должен был обладать возможностью садиться на воду и плыть. Однако Андерс не успел собрать деньги на новый дирижабль, так как началась война.

Уже при СССР конструктор окончил КПИ в возрасте 50 лет. Позже он работал на заводе Цеппелина в Германии. В 1921 году советское правительство поручило ему спроектировать дирижабль жесткой конструкции вместимостью на 100 человек с изменяющимся в полëте объёмом.

В 1924 году им был разработан оригинальный проект такого дирижабля. Однако практического применения проекта реализовать вновь не удалось. Умер конструктор в Киеве 31 мая 1926 года и похоронен на Байковом кладбище.

Жил Андерс в доме 50 по улице Фундуклеевской (нынешняя Богдана Хмельницкого). Также в районе Жулян есть остановка общественного транспорта "имени Фёдора Андерса". На этой остановке расположен выход к международному терминалу аэропорта "Киев".

По этому адресу жил Андерс

Напомним, что более 100 лет назад по центру Киева разгуливали верблюды. Этих выносливых млекопитающих использовали для перевозки грузов и даже привлекали их к участию в церемониальных парадах.

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